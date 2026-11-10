En la vigilia por la llegada de León XIV a Córdoba, una mujer pidió que la visita lleve esperanza a jubilados y personas con discapacidad, y cuestionó al Presidente y a toda la dirigencia política.

En la previa de la misa del papa León XIV en Córdoba, una mujer que esperaba en la Fábrica Argentina de Aviones (FadeA) expresó su emoción por la visita y reclamó respuestas para los sectores más vulnerables. También lanzó críticas al presidente Javier Milei y a toda la dirigencia política.

“Mucha emoción por la llegada de nuestro Santo Padre. Esperemos que traiga muchas bendiciones para nuestra provincia y toda la Argentina, para los discapacitados, los jubilados”, manifestó la fiel, entre quienes aguardaban la celebración religiosa.

El reclamo de una fiel a Javier Milei y los políticos

La mujer vinculó la llegada del Pontífice con la expectativa de que mejore la situación económica y social. “A ver si moviliza un poco a este Presidente irrespetuoso e impresentable que tenemos. A ver si él entiende que los jubilados, los discapacitados, gente que no llega a fin de mes… A ver si cambiamos un poco esto”, sostuvo.

Luego amplió sus cuestionamientos al conjunto de la dirigencia: “Esperemos que lo entiendan, que les llegue a su mente, a su corazón. Que Dios nos proteja de todos estos políticos que tenemos”, concluyó.

Una vigilia multitudinaria en la Fábrica de Aviones

La espera por la llegada de León XIV a Córdoba reunió a miles de fieles en FadeA. Familias, jóvenes, peregrinos y comunidades religiosas compartieron una noche de música, abrazos y oraciones, a la espera de uno de los momentos centrales de la visita papal a la provincia.

Uno de los momentos más destacados fue un espectáculo de drones que convirtió el cielo en una pantalla de luz. Las imágenes formaron una torre con símbolos asociados a la sociedad actual, como las redes sociales, la exigencia de rendimiento, la codicia, la violencia y la idea de un “yo” individual en la cima.

El mensaje de inclusión que acompañó el show de drones

La estructura se desarmó en un estallido simbólico mientras una voz en off proponía una reflexión sobre la fe, la humildad y el lugar de Dios: “Dios no vive en lo alto de una torre fría. Él bajó, bajó en la cruz. Eligió otro lugar, tu corazón”.

La narración también planteó una Iglesia abierta e inclusiva: “En tu corazón Dios te mira y te dice: vos sos mi hijo, mi hija y te quiero así como sos. La Iglesia tiene que ser un hogar de puertas abiertas con lugar para todos. Todos acá, nadie queda afuera”. Al cierre, sobre la multitud se proyectó la frase: “Nadie sobra”.