La vicepresidenta afirmó que no recibió el código QR para asistir a la misa en Palermo, mientras que desde la Casa Rosada aseguraron que enviaron la invitación. El episodio se sumó a un nuevo cruce público con el Presidente.

La visita del Papa León XIV a la Argentina no frenó la disputa entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel. En la recepción oficial, el Pontífice saludó a la titular del Senado, mientras que el mandatario no lo hizo. Al día siguiente, Villarruel dijo que no recibió el código QR necesario para ingresar a la misa en el Monumento a los Españoles; desde la Casa Rosada, en cambio, sostuvieron que sí le enviaron la invitación.

Villarruel había asistido el domingo a la recepción al Papa en el Palacio Libertad, el ex Centro Cultural Kirchner, el día de su llegada. Durante su discurso, León XIV se refirió a los recortes en pensiones por discapacidad, presupuesto universitario y el mundo del trabajo. Milei y los integrantes de su gabinete escucharon y aplaudieron.

El saludo del Papa a Villarruel y la ausencia en la misa

Al terminar su intervención, León XIV bajó del escenario y se acercó a saludar a la vicepresidenta antes de retirarse. Milei había ignorado a Villarruel y no volvió a saludar a su excompañera de fórmula. La titular del Senado y cuentas de apoyo difundieron el encuentro.

Al mediodía del día siguiente, el Pontífice encabezó una misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles, en Palermo. El Presidente, miembros de su gabinete y otras autoridades participaron de la ceremonia. Villarruel no asistió.

El cruce por el código QR para la misa en Palermo

“Nunca recibimos el QR para poder ingresar a los distintos controles de seguridad. Pero me alegra profundamente que la Argentina católica desde su origen como Nación, reciba al Santo Padre y pueda recibir el amor de un líder que nos hermana”, escribió Villarruel en X, en respuesta a un usuario.

En la misma red social, la vicepresidenta también cuestionó las críticas a las referencias del Papa a la justicia social y las vinculó con la gestión de Milei. “Es tal el nivel de ignorancia y fanatismo que asocian la Justicia Social con una ideología política argentina, cuando en la Doctrina Social de la Iglesia se consagra ese principio varias décadas antes. Eso pasa cuando no practicás la Fe católica y solo la usas para tu beneficio político y personal”, expresó. Villarruel se reivindica como católica y se identifica con la corriente lefebvrista.

La respuesta de la Casa Rosada sobre la invitación

Desde el Gobierno desmintieron que la vicepresidenta no hubiera sido convocada. Según informaron fuentes de la Casa Rosada, el 4 de noviembre enviaron el correo de Ceremonial del Gobierno a su contraparte del Senado.

Además, indicaron que el 7 de noviembre mandaron el código QR al correo de Guadalupe Jones, secretaria privada de Villarruel, para que pudiera ingresar a la misa.