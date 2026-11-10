La visita de León XIV expuso diferencias entre Nación y la Ciudad, en medio de las negociaciones electorales. Mauricio Macri faltó al acto, Horacio Rodríguez Larreta fue invitado y Patricia Bullrich apareció en fotos oficiales incorporadas horas después.

La misa del Papa León XIV en el Monumento a los Españoles quedó atravesada por la interna política y el inicio de las negociaciones electorales. La jornada mostró acercamientos entre el Gobierno nacional y la Ciudad, pero también dejó en evidencia diferencias en la selección de imágenes, el faltazo de Mauricio Macri y las tensiones con Patricia Bullrich.

Las administraciones ofrecieron distintas postales del evento. La Casa Rosada centró su cobertura en Javier y Karina Milei y en el Gabinete, mientras que el Gobierno porteño difundió imágenes de Jorge Macri junto a María Belén Ludueña. En la selección inicial de Nación no apareció una foto del jefe de Gobierno con los hermanos Milei: apenas se vio al trío de espaldas.

Las fotos de Nación y la Ciudad en la misa de León XIV

Desde Uspallata enviaron una imagen del saludo con abrazo entre Jorge Macri y el Presidente, aunque luego la retiraron. La diferencia entre las publicaciones alimentó las lecturas políticas sobre el vínculo entre ambas administraciones, que negocian una posible alianza electoral.

Sin embargo, la conversación más resonante se concentró en un sector VIP reservado para un grupo de invitados que siguió la misa desde las primeras filas. Yanina Latorre, una de las convocadas, contó que se respetó el protocolo de vestimenta negra y mangas largas, con excepción de Zulema Yoma y Zulemita Menem, que llevaron colores pastel.

Invitados especiales, cupos y el faltazo de Mauricio Macri

El Gobierno porteño confirmó que tuvo asignados 250 lugares para funcionarios, familiares e invitados especiales. Las demás invitaciones quedaron a cargo de Nación y de la Iglesia. Consultada sobre si entre sus cupos había celebridades, la Ciudad indicó que no informaría la lista de invitados. Latorre, por su parte, afirmó que Jorge Macri la había convocado.

Entre los invitados de la administración porteña estaba Mauricio Macri, quien no asistió porque viajaba y no iba a estar en Buenos Aires, según la explicación de su entorno. Se especuló que por ese motivo sí estuvo el domingo en el Palacio Libertad, donde fue el único expresidente invitado directamente por Javier y Karina Milei. El Presidente confirmó que ambos buscaron dejar las diferencias de lado para coordinar su participación, que fue en primera fila. Desde el entorno del líder del PRO señalaron que se retiró inmediatamente después del acto.

La Ciudad también invitó a Gabriela Michetti, exvicepresidenta de la Nación; a Esteban Bullrich, exministro de Educación y exsenador nacional; a la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, y a Horacio Rodríguez Larreta.

La invitación a Rodríguez Larreta y las fotos de Bullrich

Larreta fue convocado en calidad de exjefe de Gobierno porteño, en un gesto protocolar, según indicaron desde Uspallata. En su espacio resumieron el encuentro con dos palabras: "Cero contacto". El exmandatario porteño considera que Jorge Macri se inclinó demasiado hacia la derecha y no quiere compartir espacio político con él; además, cuestiona de manera sostenida su gestión.

Horas después de la misa, el Gobierno nacional continuaba cargando imágenes en una carpeta destinada a la prensa. En una actualización tardía se incorporaron tres fotos de Patricia Bullrich, ausentes en la primera selección.

La relación con Bullrich atraviesa momentos de tensión y hubo gestos para intentar reducir los roces. Uno de ellos fue la imagen del saludo entre la senadora, León XIV y Milei. El recorrido desde el comienzo de la fila hasta la ubicación de Bullrich, casi al final, demoró 45 segundos.

Antes de esa foto, la senadora Nadia Márquez, mencionada como posible reemplazo de Bullrich en la jefatura del bloque o como candidata a vicepresidenta, publicó una imagen junto a Karina Milei y Martín Menem. En el mensaje escribió: "EQUIPAZO. No hay mileísmo sin Milei. Somos parte del gran equipo del Presidente Javier Milei. Estamos en todas las provincias, en cada ciudad, algunos fuertes en territorios, otros en redes sociales. Mujeres, hombres y niños. Nos verán en todos lados, y Milei será el primer Presidente no peronista en lograr la reelección".