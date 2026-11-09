Los interventores buscarían ampliar su gestión al menos cuatro meses y realizar en febrero la elección de Campana junto con la designación del secretario general nacional. El proceso podría dejar fuera de carrera a Abel Furlán, quien fue citado a indagatoria junto con otros dirigentes.

La intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) se encamina a extenderse al menos un cuatrimestre, con el objetivo de organizar una nueva elección interna y definir una conducción distinta de la que encabezaba Abel Furlán. El plan, según indicaron fuentes vinculadas con los interventores, apunta a reunir apoyos entre sectores críticos del dirigente y a convocar a los representantes de las seccionales de todo el país.

La estrategia excedería la resolución de las objeciones que derivaron en la anulación de los comicios de Campana, distrito que había sido el origen del mandato de Furlán. Los interventores evalúan hacer coincidir esa elección con la reunión del colegio electoral de la UOM, integrado por los jefes de sus 54 seccionales, que elige al secretario general nacional.

La causa judicial y la situación de Abel Furlán

La posible prórroga se conoció en la misma semana en que la Justicia federal citó a declaración indagatoria a Furlán y a otros dirigentes. Entre ellos están Soledad Calle, referente de La Cámpora y exadministradora de la obra social metalúrgica, Osuomra; además de Naldo Brunelli, Osvaldo Lobato, José Luis Ortiz y Adalberto Braconi.

En el entorno de las actuales autoridades sindicales consideran que un eventual procesamiento de Furlán por presunta administración fraudulenta de bienes del gremio y de la obra social podría impedirle competir por el regreso a la conducción. Se trata de una expectativa de ese sector y no de una resolución judicial sobre su situación.

Cómo comenzó la intervención judicial de la UOM

La intervención del principal sindicato fabril del país comenzó el 22 de mayo, cuando los camaristas de la Sala VIII laboral, Víctor Pesino y Dora Martínez, anularon la elección de Campana. La decisión dejó sin sustento el mandato de Furlán como jefe de esa seccional y su posterior designación como secretario general nacional por sus pares.

Para administrar el sindicato y Osuomra, la Cámara nombró a los abogados Alberto Biglieri, Pablo Iglesias y Ariel Alonso. El tribunal fijó para ellos honorarios superiores a los 12 millones de pesos mensuales, de acuerdo con el acta en la que se estableció la remuneración.

Asesores y decisiones durante la gestión interina

Biglieri, quien obtuvo una silla en el Consejo de la Magistratura por el estamento de la abogacía, presentó su renuncia al tribunal con fecha 16 de noviembre, día en que asumirá en ese organismo. También propuso continuar como asesor ad honorem, una alternativa que había consensuado con los camaristas.

Considerado el principal responsable de la intervención, Biglieri incorporó como asesores a Omar Yasín, primer secretario de Empleo del gobierno de Javier Milei y funcionario laboral durante Cambiemos, y a Carlos Galina, exjefe de consejeros de la Agencia Federal de Inteligencia durante la gestión de Mauricio Macri.

Entre las decisiones más cuestionadas por distintas seccionales figuran la firma de acuerdos paritarios considerados insuficientes frente a la inflación y la implementación, por primera vez en la historia de la UOM, de un banco de horas en una automotriz de origen chino que todavía no había comenzado a operar en Campana.

La obra social y el calendario electoral

La intervención también desplazó a Calle de la administración de Osuomra ante sospechas de irregularidades. Al mismo tiempo, abrió espacio en la obra social a empresarios y representantes que habían participado del gerenciamiento durante la gestión de Antonio Caló, cuyo eje era el grupo Basa, propiedad del empresario mendocino Raúl Olmos.

Los interventores tenían un plazo de 180 días para convocar a elecciones en Campana y restablecer la institucionalidad sindical. Biglieri sostuvo que no logró reconstruir los padrones y que existiría un desfasaje de un año. El plazo vence este mes y, según el calendario que anticipó, los comicios del distrito podrían realizarse hacia febrero.

La propuesta que analiza es convocar en simultáneo la elección de Campana y la del secretario general nacional. Para avanzar, necesita que una mayoría de seccionales disconformes con Furlán acuerde respaldar a un nuevo jefe. Entre quienes participan de las conversaciones aparece Roberto Bonetti, titular de la seccional Capital Federal, sucesor de Caló y opositor a Furlán.

Bonetti integra la mesa paritaria conformada por la intervención junto con Enrique Salinas, de La Plata; Vicente Pérez, de Quilmes; Edgardo Holstein, de San Nicolás; y Daniel Martínez, de Cañada de Gómez. Esos dirigentes respaldaron la tutela judicial y se distanciaron del sector de Furlán.

De este modo, la intervención amplió su actuación más allá de la elección cuestionada en Campana: tomó el control de Osuomra, modificó el rumbo de las negociaciones paritarias y promovió adecuaciones del convenio metalúrgico alineadas con los criterios de la reforma laboral impulsada por el Gobierno. También convocó a sectores opositores a Furlán para que organicen una alternativa electoral.