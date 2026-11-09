Por Hermes 9 de noviembre de 2026 a las 9:30 a. m. · 2 min de lectura

En su primer discurso en Argentina, ante Javier Milei y dirigentes de distintos sectores, el Papa habló sobre el desempleo, el impacto de la crisis y las oportunidades para los jóvenes. También llamó a fortalecer la educación y a cuidar la democracia.

En su primer discurso en Argentina, el papa León XIV reclamó que la economía priorice a las personas y advirtió sobre el desempleo y las dificultades que atraviesan las familias. El mensaje fue pronunciado en el Palacio Libertad, ante el presidente Javier Milei y representantes de distintos sectores políticos.

“La economía tiene que estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”, afirmó. También expresó su preocupación por “las familias que llevan sobre sí el peso de la incertidumbre”, quienes buscan trabajo, los adultos mayores y las personas que, pese a tener empleo, no logran cubrir las necesidades de sus hogares.

León XIV destacó el valor del trabajo y el empleo

El pontífice sostuvo que “una de las condiciones más elementales” para la sociedad es “poder vivir del propio trabajo” y señaló que “esta tierra conoce bien del valor del esfuerzo”. Según explicó, “el trabajo permite a una persona sustentar a los suyos, desarrollar sus capacidades y saberse partícipe de la construcción de la Patria”.

Además, pidió que los beneficios del crecimiento lleguen a quienes enfrentan mayores dificultades. “Que el crecimiento alcance también a quienes encuentran mayores dificultades”, expresó.

León XIV consideró que Argentina cuenta con “muchos recursos humanos”, pero advirtió que aprovechar ese potencial en beneficio de todos requiere prestar atención a los jóvenes. “De las oportunidades que encuentren hoy dependerá en buena medida que puedan desarrollar aquí sus proyectos de vida”, manifestó.

El llamado del Papa a fortalecer la educación y las universidades

“Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños”, remarcó. En ese sentido, planteó la necesidad de generar condiciones para que puedan elegir y desarrollar sus proyectos en el país.

Para alcanzar ese objetivo, el Papa pidió fortalecer “la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación”.

Democracia, participación y límites del poder

En otro tramo de su discurso, León XIV destacó la importancia de proteger la democracia, elegir a los gobernantes mediante el sufragio y participar en la vida pública. También subrayó el valor de reconocer un espacio común en las instituciones. “Son bienes que se afianzan con el tiempo y que cada generación está llamada a cuidar y fortalecer”, señaló.

Ante los funcionarios presentes en el Palacio Libertad, sostuvo que tienen por delante “una tarea especialmente exigente” y afirmó: “La autoridad alcanza su sentido más alto cuando se ejerce como servicio”.

Por último, indicó que quienes ejercen autoridad deben actuar con prudencia, reconocer los límites del poder recibido y orientar sus decisiones al bien de toda la comunidad. “El bien común al que sirve la autoridad debe poder percibirse en las condiciones concretas de la vida cotidiana”, concluyó.