La agenda parlamentaria quedará suspendida durante toda la semana próxima por la visita del pontífice y los feriados. La Libertad Avanza buscará aprovechar la pausa para negociar los proyectos que pretende llevar al recinto el 18 y el 19 de noviembre.

La visita del papa León XIV a la Argentina y una serie de feriados dejarán al Congreso sin actividad parlamentaria durante toda la semana próxima. No hay reuniones de comisión previstas en Diputados ni en el Senado, mientras que el oficialismo buscará avanzar en acuerdos para destrabar proyectos que todavía no tienen los votos asegurados.

Los bloques de ambas cámaras fueron invitados a la recepción oficial del pontífice, prevista para el domingo en el Palacio Libertad, ex Centro Cultural Kirchner. La mayoría de los legisladores estará en Buenos Aires, aunque la agenda de trabajo quedará condicionada por los días no laborables.

Los feriados que frenan la actividad en el Congreso

El Gobierno declaró feriado nacional el lunes para facilitar la participación de los creyentes en las actividades del Papa. El martes también será feriado, pero solo en la Ciudad de Buenos Aires, donde se realizará la vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles.

Además, el miércoles 11 se conmemora el Día del Empleado Legislativo Nacional, por lo que tampoco trabajará el personal del Congreso. La Libertad Avanza intentará utilizar la pausa para acelerar las conversaciones con sus aliados antes de las sesiones previstas para el 18 de noviembre en Diputados y el 19 de noviembre en el Senado.

Diputados: reforma del Banco Central, Ley Malvinas y Presupuesto

En la Cámara baja, el oficialismo apunta a sesionar el miércoles 18. Entre las iniciativas que ya están en condiciones de ser votadas figuran la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que regresó del Senado con cambios, y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como Ley Malvinas.

La iniciativa sobre soberanía obtuvo dictamen, pero todavía no tiene garantizado el respaldo necesario. En paralelo, el oficialismo evalúa una alternativa: si logra cerrar los acuerdos pendientes para consensuar el Presupuesto, buscará dictaminarlo el martes 17 y tratarlo al día siguiente. Por la magnitud del proyecto, en ese escenario la sesión se dedicaría exclusivamente a esa iniciativa.

El Senado espera acuerdos para tratar proyectos clave

En la Cámara alta, el objetivo es convocar a una sesión el jueves 19 de noviembre para tratar el proyecto de Discapacidad, que obtuvo dictamen esta semana, junto con las iniciativas de Salud Mental e Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Esta última incluye un capítulo para reponer la Ley de Tierras.

Sin embargo, el proyecto sobre propiedad privada todavía no tiene dictamen. Algunos aliados radicales y federales no firmaron el despacho: no rechazan la iniciativa y prevén acompañarla, pero esperan mantener nuevas conversaciones con el oficialismo antes de respaldarla. La firma funciona así como una herramienta de presión en la negociación.

Para que un proyecto llegue al recinto del Senado deben transcurrir al menos siete días desde la emisión del dictamen. Por ese motivo, si el despacho no se firma antes del jueves, la iniciativa no podrá tratarse en la sesión prevista para el 19 de noviembre.