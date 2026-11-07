Un relevamiento nacional de Pulso Research registró una evaluación negativa del Gobierno y una percepción crítica sobre la economía. El dato favorable para Javier Milei: más del 43 por ciento no identifica a un líder opositor.

Una encuesta nacional de Pulso Research mostró una evaluación mayoritariamente negativa del Gobierno de Javier Milei y un panorama complejo para la economía. Sin embargo, el relevamiento también detectó una dificultad para la oposición: las respuestas más frecuentes sobre quién es su principal referente fueron «no sabe/no contesta» y «ninguno/no hay líder».

El estudio se realizó de manera online entre el 10 y el 17 de octubre, sobre una muestra de 1.500 casos en todo el país y con un margen de error de más o menos el 3 por ciento. La consultora tuvo vínculos con el PRO en sus orígenes y luego amplió su cartera de clientes.

Evaluación del Gobierno y preocupaciones económicas

Ante la consulta sobre la gestión nacional, el 66,4 por ciento la calificó como «mal» o «muy mal»: un 15,9 por ciento eligió la primera opción y un 50,5 por ciento, la segunda. En contraste, el 28,9 por ciento respondió «bien» o «muy bien», mientras que el 4,7 por ciento dijo no saber o no contestó.

También predominaron las sensaciones negativas frente al futuro. El 47,8 por ciento mencionó enojo o bronca, desilusión, angustia, miedo o tristeza; el 29,1 por ciento expresó esperanza y el 20,9 por ciento, incertidumbre. Además, el 51 por ciento responsabilizó al Gobierno actual por los problemas económicos del país, frente al 36,6 por ciento que señaló a la gestión anterior. El 12,4 por ciento no supo o no contestó.

Sobre el rumbo del Gobierno, el 61,9 por ciento lo consideró «incorrecto» y el 26,4 por ciento, «correcto»; el 11,7 por ciento no respondió o manifestó no saber. El desempleo y la falta de trabajo encabezaron las preocupaciones, con el 20,7 por ciento, seguidos por la corrupción y los privilegios, con el 19,9 por ciento; la economía en general, con el 16,3 por ciento, y los bajos salarios y el costo de vida, con el 10,8 por ciento.

Percepción de la economía e impacto del ajuste

La evaluación de la situación económica también fue desfavorable: el 42,6 por ciento describió la economía como «en recesión» y el 34,1 por ciento, como «estancada». Solo el 18,8 por ciento consideró que está «creciendo».

Al opinar sobre el ajuste del Gobierno, el 56,5 por ciento sostuvo que la administración nacional «no está ajustando donde corresponde».

Milei quedó sexto en el ranking de imagen

En una medición de imagen de diez dirigentes, Milei ocupó el sexto lugar, con un 32,4 por ciento de valoración positiva y un 64,5 por ciento de negativa. La lista fue encabezada por Cristina Kirchner, con 45,1 por ciento positiva y 51,3 por ciento negativa.

También quedaron por encima del Presidente Axel Kicillof, con 41,5 por ciento positiva y 49,1 por ciento negativa; Sergio Massa, con 39 por ciento y 54,5 por ciento; Patricia Bullrich, con 38,4 por ciento y 56,4 por ciento, y Myriam Bregman, con 37,9 por ciento positiva y 35,3 por ciento negativa.

Debajo de Milei se ubicaron Mauricio Macri, con 28 por ciento de imagen positiva y 67,1 por ciento negativa; Diego Santilli, con 25 por ciento y 44,1 por ciento; Maximiliano Pullaro, con 19,2 por ciento y 35,8 por ciento, y Sergio Uñac, con 12,1 por ciento y 23,8 por ciento.

La oposición, sin un referente claro según la encuesta

Al preguntar quién es el principal líder opositor, el 22,1 por ciento respondió «no sabe/no contesta» y el 21,4 por ciento, «ninguno/no hay líder». Axel Kicillof apareció en tercer lugar, con el 20 por ciento, mientras que Cristina Kirchner quedó cuarta, con el 13,8 por ciento.

El relevamiento mostró así una oposición sin una figura que concentre las respuestas, un dato que puede resultar favorable para el oficialismo de cara a la disputa política de 2027.