Más de 500 periodistas, conductores y técnicos argentinos seguirán la gira del Papa por Argentina, Uruguay y Perú. Los canales preparan transmisiones especiales, aunque deberán utilizar la señal oficial para mostrar las actividades del Pontífice.

La visita del papa León XIV movilizó a los canales de televisión argentinos, que preparan coberturas especiales para seguir su recorrido por Argentina, Uruguay y Perú. Más de 500 periodistas, conductores y técnicos fueron acreditados para cubrir las actividades, en un operativo que modificará la programación habitual de las principales señales.

El relevamiento contabiliza 150 personas de TN y El Trece, 100 de Crónica TV, 90 de A24 y América TV, 84 de C5N, 43 de La Nación+, 25 de Telefe y 22 de Canal 7. La cifra podría aumentar, ya que aún falta conocer el despliegue de algunos canales.

Cómo será la cobertura de la visita del papa León XIV

Las señales prevén transmisiones especiales con sus principales conductores y equipos en los lugares que visitará el Papa. La cobertura incluirá actos oficiales y celebraciones religiosas, además de vigilias, peregrinaciones, entrevistas con fieles y el movimiento que genere la gira.

Sin embargo, los canales no podrán producir libremente las imágenes de las actividades papales. La señal audiovisual de cada encuentro estará a cargo de una empresa contratada por los gobiernos de los países visitados y supervisada por el Vaticano, según explicaron fuentes de la industria.

La imagen del Papa en cada actividad llega de una señal que organiza el Vaticano, por un tema de seguridad y porque se transmite a todo el mundo.

En Argentina, la producción estará a cargo de Video Hub, empresa que también realiza transmisiones oficiales de actividades del presidente Javier Milei y de la Casa Rosada. La señal se distribuirá a los canales y medios del mundo, con parámetros técnicos establecidos por el Vaticano.

Señal oficial y restricciones para los canales

Los gobiernos de cada país contratarán la producción, la distribución y la infraestructura, mientras que el Vaticano supervisará la calidad técnica y el cumplimiento de los requisitos previstos para cada visita papal. Por motivos de seguridad, los canales tampoco podrán seguir en moto la comitiva, como ocurrió en otras coberturas.

Las señales podrán sumar móviles, textos, zócalos e imágenes propias, pero deberán utilizar la transmisión oficial para mostrar las actividades del Pontífice. También podrán combinar esas imágenes con sus equipos periodísticos en la calle y recurrir a pantallas partidas.

Además, habrá dos franjas destinadas a cadenas nacionales obligatorias de radio y televisión. La primera está prevista para el domingo, entre las 18 y las 22, durante el encuentro de León XIV con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad. El horario efectivo dependerá del comienzo de la actividad y de los traslados.

Horarios de las cadenas nacionales por la visita papal

La segunda cadena nacional será el lunes 9, entre las 11 y las 14, durante la misa que el Papa celebrará en el Monumento de los Españoles. En ambas transmisiones, los canales deberán emitir la señal oficial sin agregar logos, identificaciones, zócalos ni intervenciones periodísticas propias.

Entre los operativos más amplios está el de TN y El Trece, que acreditaron a 150 personas para cubrir los tres países. De ese total, 105 trabajarán en Argentina y las otras 45 se distribuirán entre Uruguay y Perú, entre periodistas, conductores y personal técnico.

Modificamos toda la programación para ponerla al servicio de la cobertura de la gira papal.

TN inició su cobertura el viernes, con la llegada del Pontífice a Uruguay, y tendrá equipos en los tres países. Nelson Castro viaja en el avión papal junto con un equipo propio y un camarógrafo, y seguirá el recorrido hasta Perú. Paula Bernini cubrirá la Ruta de la Fe entre Colón y Paysandú junto a los peregrinos, antes de trasladarse a Córdoba.

En Uruguay estarán Gustavo Tubio y Ana Ortiz. Daniel Malnatti viajará desde Jujuy en un micro con peregrinos que se dirigen a Córdoba, donde también trabajarán Eleonora Cole y Flor Ferrero. En Buenos Aires, Guillermo Lobo seguirá la llegada del Papa a Aeroparque y la misa principal.

TN, El Trece y C5N preparan transmisiones extendidas

El domingo, TN transmitirá en dúplex con El Trece entre las 14 y las 20. Estarán Nelson Castro, Dominique Metzger, Mario Massaccesi, Luis Otero, Guillermo Lobo, Valeria Sampedro, Eleonora Cole y otros periodistas de ambas señales. Desde ese día y hasta el miércoles, El Trece ofrecerá una cobertura temática durante las 24 horas, con móviles, vigilias y concentraciones de fieles, incluso durante la madrugada.

C5N acreditó a 84 personas entre periodistas y técnicos y prepara 72 horas de transmisión ininterrumpida, con cobertura de las vigilias nocturnas. Pamela Francescato, acreditada en el Vaticano, viajará con el Papa desde su salida de Roma hasta su regreso y lo acompañará durante toda la gira, incluida la escala en Perú. Nicolás Munafo ya cubre las actividades en Uruguay.

El domingo, C5N mantendrá su programación habitual de los días de semana, adaptada a la llegada del Pontífice. También desplegará equipos en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján para seguir las actividades y el movimiento de los fieles.

La cobertura especial de La Nación+, América TV y otros canales

La Nación+ tendrá 43 personas acreditadas y prevé llevar a sus principales conductores desde los estudios hasta los lugares donde estará León XIV. A24 y América TV dispondrán de 90 personas, mientras que Crónica TV contará con 100 acreditados. Telefe tendrá 25 y Canal 7, 22.