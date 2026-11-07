Por Hermes 7 de noviembre de 2026 a las 9:30 a. m. · 3 min de lectura

El entorno de Patricia Bullrich afirma que la senadora busca crecer y no descarta enfrentar a Javier Milei en una PASO. Mientras tanto, Karina Milei promueve a Nadia Márquez como posible compañera de fórmula del Presidente.

La interna entre Patricia Bullrich y el círculo de Javier Milei sumó tensión. Según personas cercanas a la senadora, la exministra de Seguridad cree que podrían dejarla afuera de la fórmula presidencial y evalúa competir por la Presidencia, incluso en una PASO contra el mandatario.

"Estamos podridos. Nos van a cagar, nos van a dejar sin nada. Entonces si no van a dejar sin nada, vamos por todo", afirmó una persona del primer anillo de confianza de Bullrich. En su entorno describen el armado como una acumulación gradual de fuerza: "gramo por gramo hasta llegar al kilo". Y agregan: "Si llegamos a los 500 gramos es Presidenta".

Bullrich busca construir poder propio dentro de la política libertaria

Desde el espacio de la senadora, que preside el bloque de La Libertad Avanza en el Senado, niegan que el objetivo sea negociar apoyos para Milei en un eventual balotaje contra un candidato peronista, como ocurrió en 2023.

"No queremos que nos operen más en el menemismo. No queremos más sumisión. Estamos cansados de que lleguen todos los proyectos a la cámara para votar a libro cerrado y que no conozcamos las leyes que van a salir. Se acabó", expresó una persona cercana a Bullrich.

El objetivo mínimo, según su entorno, es crecer y reunir un bloque propio lo más numeroso posible de cara a 2028. "Podemos tener hasta un bloque de 10 diputados", sostienen. La senadora buscaría ganar volumen para negociar en el próximo mandato y evitar depender de Karina Milei.

La posibilidad de una PASO contra Javier Milei

Sin embargo, en el bullrichismo también plantean una meta mayor: disputar la Presidencia. "Si nos metemos en un balotaje, puede ser Presidenta. Vamos a enfrentar a Milei en una PASO por adentro o por afuera", adelantaron desde su entorno.

En el Gobierno rechazan la capacidad de armado de la senadora y minimizan sus posibilidades. "No tiene nada. Sin Milei y sin Macri no puede hacer nada. Sola no existe", afirmaron. También cuestionaron a su equipo: "Se está subiendo el precio con dos cuatro y un cinco. No tiene capacidad de armar nada. Está rodeada de incapaces".

La tensión creció luego de que Juan Pablo Arenaza, principal armador de Bullrich, dijera: "Hoy trabajamos para que Patricia sea una gran senadora. La política es muy dinámica, puede cambiar todo de un día para el otro. Miren el caso del presidente de Paraguay, la semana pasada tenía 62% de imagen positiva".

Karina Milei impulsa a Nadia Márquez para la fórmula presidencial

Las declaraciones de Arenaza generaron malestar en el oficialismo. "Lo que dijo Arenaza es criminal", expresaron desde el espacio libertario. Entre las respuestas que evaluaron mencionaron la posibilidad de difundir un video de Bullrich con la canción "Traicionera", de Sebastián Yatra.

En paralelo, Karina Milei ya exhibe a su candidata preferida para acompañar al Presidente en una fórmula: la senadora neuquina Nadia Márquez, pastora evangélica que también cuenta con el respaldo de los Menem.

"Es el perfil perfecto. Es muy querida internamente. Es violeta pura, del interior, sigue la agenda del Presidente y sabemos que no nos va a cagar. Ideal", sostienen en el entorno de Karina Milei y los Menem. Desde el Gobierno, además, aseguran que Bullrich no será la candidata a vicepresidenta.