En una carta pública, las centrales sindicales describieron el impacto de las políticas de Javier Milei sobre trabajadores y sectores vulnerables. También denunciaron precarización, pérdida de ingresos y represión de protestas.

Las dos CTA enviaron una carta pública al papa León XIV para advertir sobre la situación de precarización y endeudamiento que, según afirmaron, atraviesan los trabajadores a raíz de las políticas del presidente Javier Milei. El documento también da la bienvenida al Pontífice, que llegará este domingo a la Argentina.

El texto fue firmado por los titulares de las centrales, Hugo Yasky y Hugo Godoy. Allí sostuvieron que, ante los reclamos sociales, la respuesta del Gobierno «fue represión de las protestas frente a los justos reclamos».

Las CTA señalaron la pérdida del salario y el avance de la informalidad

En la carta, las organizaciones describieron un escenario laboral y social crítico. «En la actualidad, los trabajadores y las trabajadoras atraviesan una situación socialmente crítica. Casi la mitad de los ocupados lo hacen en condiciones de informalidad; el salario de los sectores más postergados ha sido completamente relegado por las políticas públicas, a tal punto que el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM) perdió un 40% de su valor real en los últimos tres años y alcanza apenas para cubrir la mitad de una canasta básica», afirmaron.

Las centrales agregaron que el ingreso de quienes trabajan en la economía popular «perdió un 75% de su poder adquisitivo y este año ha sido suprimido definitivamente por el gobierno, afectando a más de 900 mil trabajadores». También señalaron que «las familias han tenido que recurrir al endeudamiento y al flagelo de las apuestas, legales e ilegales, que se ha extendido entre los hogares de menores recursos».

Desempleo juvenil, pobreza infantil y reclamos sociales

En otro tramo, las CTA indicaron que «el desempleo juvenil supera el 16% y la pobreza entre los niños y niñas menores de 14 años asciende al 45%». Además, cuestionaron el trato del Gobierno hacia quienes reclaman mayor compromiso social, entre ellos jubilados, personas con discapacidad y comunidades originarias.

«Esta crueldad estatal no solo se ha manifestado en el abandono, sino también en la represión de las protestas frente a los justos reclamos», expresaron. En ese contexto, denunciaron que «han disparado a mansalva con balas de goma y gases lacrimógenos contra jubilados, personas con discapacidad, niños y jóvenes, hasta casi asesinar a un fotógrafo y trabajador de prensa, como fue el caso de Pablo Grillo».

Críticas a los discursos de odio y mensaje al Papa

La carta también cuestionó al Presidente, al señalar que «insulta, amenaza y sostiene permanentemente discursos de odio que tienen sus repercusiones en las redes y en la violencia física en el seno de nuestra sociedad, trayendo consecuencias como los femicidios en Argentina, la estigmatización virtual y la violencia simbólica».

En el cierre, las centrales destacaron el valor de la guía pastoral de León XIV ante el escenario actual. «En tiempos complejos para nuestro pueblo y para los y las trabajadores/as del mundo, sus palabras y su guía pastoral constituyen un faro de esperanza y un llamado permanente a construir un sistema económico y social centrado en la persona humana y no en la exclusión, en el amor al prójimo y no en el odio, en la paz y no en la violencia ni la guerra», concluyeron.