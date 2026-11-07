Por Hermes 6 de noviembre de 2026 a las 10:58 p. m. · 3 min de lectura

El Congreso destituyó a Santiago Peña y Pedro Alliana asumió la presidencia. La crisis se desató tras el colapso de Ueno Bank y dio lugar a investigaciones judiciales.

Paraguay se encuentra en el centro de una fuerte controversia política por las denuncias vinculadas con Ueno Bank y los cuestionamientos a la administración del presidente Santiago Peña.

En las últimas horas comenzó a circular una versión que asegura que el mandatario fue destituido mediante un juicio político, que la Fiscalía ordenó su detención domiciliaria y que el vicepresidente Pedro Alliana asumió la presidencia.

Sin embargo, estos acontecimientos requieren confirmación mediante comunicaciones oficiales de las autoridades paraguayas. Por el momento, no corresponde presentar la destitución ni la detención como hechos comprobados.

La crisis se desencadenó tras la intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central de Paraguay, debido a graves problemas de solvencia. El cierre de la entidad dejó a millones de clientes sin acceso inmediato a sus depósitos y provocó protestas en las calles de Asunción. Chequeado +1

El jueves 5 de noviembre, Peña presentó su renuncia a la presidencia, pero el Congreso no logró resolver su aceptación por falta de quórum. La Cámara de Diputados avanzó entonces con la acusación por mal desempeño de funciones y el caso llegó al Senado.

Durante la sesión del viernes, el mandatario solicitó una prórroga de 72 horas para preparar su defensa, pero los legisladores rechazaron el pedido. Peña no compareció personalmente y fue representado por sus abogados.

Finalmente, los 44 senadores presentes votaron a favor de su destitución, poniendo fin al mandato que había comenzado en agosto de 2023. EFE +1

El escándalo de Ueno Bank

Las investigaciones judiciales buscan determinar si existieron maniobras irregulares relacionadas con el manejo de fondos públicos, préstamos a empresas vinculadas y decisiones de los organismos de control.

Peña está acusado de haber favorecido a la entidad financiera mediante decisiones adoptadas desde el Gobierno. El exmandatario negó haber cometido irregularidades.

El colapso bancario también afectó a jubilados, trabajadores y empresas, mientras las autoridades comenzaron a implementar mecanismos para devolver los depósitos garantizados a los ahorristas. AP News +1

De la destitución a la detención domiciliaria

La situación judicial de Santiago Peña se agravó pocas horas después de su destitución.

El Ministerio Público paraguayo ordenó su detención en el marco de una investigación por presunta lesión de confianza y otros delitos vinculados al caso Ueno Bank.

La Policía Nacional cumplió la medida y el expresidente quedó detenido en su domicilio de Asunción, a la espera de comparecer este sábado ante los fiscales.

La investigación también alcanza a Carlos Carvallo, expresidente del Banco Central de Paraguay, sobre quien pesa una orden de detención por su presunta participación en las irregularidades financieras.

Las acusaciones continúan bajo investigación judicial y no constituyen una condena penal firme. AP News +1

Paraguay tiene nuevo presidente

Tras la destitución de Peña, el vicepresidente Pedro Alliana prestó juramento como nuevo presidente de Paraguay.

Alliana deberá completar el mandato constitucional hasta agosto de 2028, en un escenario marcado por la crisis financiera, las protestas sociales y los cuestionamientos a distintos funcionarios del Gobierno. AP News +1

Un hecho histórico que sacude a Paraguay

Con su destitución, Santiago Peña se convirtió en el segundo presidente paraguayo removido mediante un juicio político desde el retorno de la democracia.

El antecedente más importante es el de Fernando Lugo, destituido por el Congreso en junio de 2012.

La caída de Peña representa un nuevo capítulo en la historia política del país vecino y abre una etapa de incertidumbre institucional.

Mientras la Justicia avanza con las investigaciones, miles de ciudadanos esperan recuperar sus ahorros y conocer las responsabilidades de quienes participaron en las decisiones que llevaron al colapso de Ueno Bank.

La crisis financiera terminó convirtiéndose en una crisis política de enormes dimensiones, que provocó la salida del presidente, su detención y la llegada de un nuevo mandatario al poder.