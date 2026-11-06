En un acto de la Sociedad Rural Argentina, el Presidente cuestionó a quienes proponen cambios fiscales y monetarios, descartó una devaluación y reiteró que busca eliminar las retenciones. También calificó a Musk como “el Da Vinci de la actualidad”.

El presidente Javier Milei volvió a cuestionar a los economistas que reclaman modificaciones en la política fiscal y monetaria. Durante un acto en la Sociedad Rural Argentina (SRA), los calificó de “ignorantes o deshonestos intelectualmente”, descartó una devaluación del peso y prometió que las retenciones al campo desaparecerán.

En su discurso, el mandatario también defendió el rol de los empresarios y puso como ejemplo al magnate estadounidense Elon Musk, a quien describió como “el Da Vinci de la actualidad”.

Milei apuntó contra economistas críticos de su política fiscal

“Quieren hacer desequilibrio fiscal. Miren cómo están las condiciones crediticias en el mundo si quisiéramos buscar financiamiento. No sé si lo hacen porque son ignorantes o deshonestos intelectualmente. O si quieren que el país se prenda fuego para volver a las andadas que nos volvieron decadentes”, dijo Milei ante los representantes de la SRA.

El líder de La Libertad Avanza (LLA) también cuestionó a quienes dicen respaldar el equilibrio fiscal, pero plantean condiciones. “Ahora hay una proliferación de políticos que defienden el equilibrio fiscal. Los detectan fácil a estos chantas, porque es equilibrio fiscal ‘sí, pero’. El ‘sí, pero’ es siempre más gasto público y más impuestos: eso es la ruina de la nación”, afirmó.

Además, volvió a lanzar críticas contra los economistas que defienden ideas keynesianas: “Ahora sucede que simios que hace 80 o 90 años que repiten las barbaridades keynesianas. Mi experiencia es que los economistas hablan de Keynes y no lo leyeron, hablan de crecimiento y no saben. Suelen manejarse con burdas caricaturas”.

El Presidente descartó una devaluación y prometió eliminar retenciones

Milei rechazó las propuestas para flexibilizar la política monetaria. “Ahora quieren que flexibilicemos la política monetaria. Cuando hace casi doce meses no crece la cantidad de dinero y todavía estamos purgando inflación. Eso sería tirarle nafta al fuego”, sostuvo. Y agregó: “No cuenten conmigo, no hay sustituto para la buena política económica”.

En otro tramo, descartó una devaluación del peso y defendió el rumbo económico del Gobierno. Al dirigirse al sector agropecuario, reconoció que fue “castigado” por políticas de administraciones anteriores y aseguró que su plan de largo plazo es eliminar las retenciones.

“Hay un sector que fue injustamente castigado: fueron ustedes. Por un lado, con las retenciones, las cuales hemos ido bajando y que nuestro plan de largo plazo es que desaparezcan”, afirmó.

El Presidente también se refirió a los salarios y sostuvo que los ingresos reales de los trabajadores informales, que representan la mitad del mercado laboral, crecieron un 60 por ciento. “Los salarios reales en el mercado informal, que es la mitad del mercado de trabajo, han crecido el 60% en términos reales. Pero no, como eso hace que los salarios reales me queden en términos positivos, los sacan”, planteó.

Milei definió a Elon Musk como referente de la innovación

El mandatario reivindicó a los empresarios como protagonistas del desarrollo económico. “Los verdaderos héroes, desde la Revolución Industrial a hoy, son los empresarios”, expresó.

Para ilustrar esa idea, relató una conversación con Musk y destacó su interés por resolver problemas. “Elon Musk me dijo: ‘Yo me levanto todos los días viendo qué problema le puedo arreglar a la humanidad’. ¿Cómo no va a ser el tipo más millonario del planeta? Si es un proveedor de soluciones”, contó.

Milei comparó al empresario con figuras históricas de la ciencia y la innovación, y mencionó tanto el auto de la película Volver al Futuro como a Thomas Edison y Leonardo Da Vinci. “Me acuerdo cuando veía Volver al Futuro y el auto volaba, y él lo inventó. No había un burócrata, lo hizo Elon Musk. El Tesla del momento, el Edison de la actualidad, el Leonardo Da Vinci de la actualidad. Es maravilloso”, señaló.