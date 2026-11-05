La reunión estaba prevista para este martes a las 13, pero fue cancelada por la ausencia de varios funcionarios. En paralelo, Patricia Bullrich reunió a legisladores libertarios y advirtió que podría bloquear leyes si la desplazan de la jefatura del bloque en el Senado.

Karina Milei suspendió la reunión de la mesa política que estaba programada para este martes en medio de la tensión con Patricia Bullrich. La ministra aprovechó la cancelación para reunirse con legisladores libertarios que responden directamente a ella y plantear condiciones al Gobierno.

La Presidencia había anunciado oficialmente que el encuentro se realizaría a las 13. Sin embargo, la hermana del mandatario decidió dejarlo sin efecto.

Las ausencias que llevaron a cancelar la mesa política

En el Gobierno explicaron que la suspensión respondió a la ausencia de varios integrantes. Entre ellos estaban Lule Menem e Ignacio Devitt, quienes viajaron a Washington como veedores de las elecciones de medio término, consideradas clave para el futuro de Donald Trump y, por esa vía, para el del presidente Javier Milei.

También estaba prevista la ausencia del ministro de Economía, Luis Toto Caputo, quien participó de la Conferencia Industrial de la UIA. Allí reconoció la crisis de las pequeñas y medianas empresas y anunció una medida de alivio que luego fue atribuida a Bullrich.

Bullrich condicionó el avance de leyes en el Congreso

Mientras debía desarrollarse la reunión de la mesa política, Bullrich se encontró con sus colaboradores y con diputados del bloque libertario que le responden directamente. En ese encuentro, advirtió que no avanzará ninguna ley en el Congreso si la Casa Rosada la desplaza de la jefatura del bloque en el Senado.