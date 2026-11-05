La secretaria general de la Presidencia y el titular de Diputados respaldaron a las senadoras Nadia Márquez y Emilia Orozco, rivales de los gobernadores de Neuquén y Salta. El movimiento profundizó las diferencias internas sobre las alianzas y la eliminación de las primarias.

Karina Milei y Martín Menem encabezaron una actividad con dirigentes de Neuquén y Salta para impulsar a las senadoras Nadia Márquez y Emilia Orozco, enfrentadas políticamente con los gobernadores Rolando Figueroa y Gustavo Sáenz. La iniciativa sumó tensión a las negociaciones con los mandatarios dialoguistas por la eliminación de las PASO.

Si bien la información oficial presentó a Márquez como anfitriona, el encuentro se realizó en un salón de la Cámara de Diputados. La actividad no tuvo lugar en el Senado, donde Victoria Villarruel y Patricia Bullrich tienen la llave política. Márquez es, además, la apuesta de Karina y Menem para desplazar a Bullrich de la conducción del bloque libertario, aunque por ahora no cuentan con los votos necesarios.

La interna oficialista por los gobernadores y las PASO

El vínculo con los gobernadores dialoguistas provoca fuertes cortocircuitos en la Casa Rosada. Mientras Menem cuestiona los acuerdos y promueve candidaturas libertarias sin alianzas, Bullrich, Luis Caputo, Diego Santilli y Santiago Caputo buscan acelerar entendimientos.

En la última reunión de la mesa política, Karina Milei le preguntó a Santilli cómo avanzaban las conversaciones para eliminar las PASO. El jefe de Gabinete sostuvo que Menem debía explicar el estado de las tratativas y le recriminó: "Yo avanzo, pero ustedes petardean a los gobernadores".

El respaldo a Figueroa y las diferencias dentro del Gobierno

En el área política del Gobierno hay malestar con Menem porque, en los últimos días, varios referentes cercanos a él salieron a cuestionar a gobernadores aliados. Entre ellos estuvieron Márquez y Orozco.

La disputa quedó expuesta cuando Luis Caputo recibió a Figueroa en su despacho, mientras Márquez lo cuestionaba en Neuquén. Dos días antes, el presidente Javier Milei había visitado a la senadora para inaugurar un templo evangélico. En ese acto participaron los Menem, pero no hubo representantes del otro sector del Gobierno.

La estrategia electoral de los Menem

La estrategia de los Menem prioriza la defensa de la estructura territorial que construyeron para las elecciones legislativas del año pasado, incluso si esa postura genera tensiones en torno a la reelección de Milei. El propio presidente de la Cámara de Diputados reconoció ese enfoque.