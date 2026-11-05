Estudiantes, docentes y no docentes recorrieron el centro porteño hasta los Tribunales para reclamar la aplicación de la ley. La protesta se realizó semanas después de que la Justicia suspendiera provisoriamente una medida cautelar sobre salarios y becas.

Miles de estudiantes, docentes y no docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) marcharon este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires para reclamar que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización, denominada Marcha de las Velas, partió desde Plaza Houssay y avanzó hasta los Tribunales.

La protesta se realizó pocas semanas después de que la Justicia suspendiera provisoriamente la ejecución de una medida cautelar que obligaba al Estado a actualizar los salarios del personal universitario y recomponer las becas estudiantiles. En la convocatoria participaron autoridades de la UBA y representantes de la Federación Universitaria Argentina (FUBA).

El recorrido de la Marcha de las Velas en Buenos Aires

La movilización comenzó a las 17, con columnas de Aduba, el gremio docente de la UBA, y Apuba, que representa al personal no docente, al frente. Una hora más tarde, estudiantes, docentes y no docentes avanzaron por la calle Paraguay en dirección a Plaza Lavalle.

Antes de llegar a Tribunales, los manifestantes hicieron una parada en el Palacio Sarmiento, sede de la Secretaría de Educación, donde cantaron el Himno Nacional. Frente al Palacio de Justicia se realizó además una clase pública de Derecho Constitucional, a cargo del profesor Christian Cao y del abogado constitucionalista Pablo Luis Manilli.

Qué establece la Ley de Financiamiento Universitario

La norma, votada y sostenida por el Congreso el año pasado pese al veto presidencial, contempla la recomposición de los fondos de funcionamiento de las universidades nacionales, la adecuación de los salarios del personal y la actualización de las becas universitarias. Para aplicarla, el Gobierno debería incrementar en más de un tercio el presupuesto destinado a esas instituciones.

El financiamiento universitario es uno de los litigios abiertos entre el Gobierno y las universidades públicas. La controversia se profundizó después de que el Ejecutivo promulgara la ley, pero condicionara su aplicación a la determinación de las fuentes de financiamiento. La Justicia cuestionó ese criterio y ordenó avanzar con la actualización de los haberes y la recomposición de las becas.

La Justicia suspendió provisoriamente la medida cautelar

A mediados de octubre se realizó una Marcha Federal Universitaria, la quinta desde la asunción de Javier Milei. La manifestación terminó con disturbios, represión y personas heridas, tanto entre los manifestantes como entre los agentes de seguridad. Ese mismo jueves 15, el Gobierno obtuvo un alivio judicial en la disputa por los fondos para las universidades públicas.

La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a una presentación del Ministerio de Capital Humano y suspendió provisoriamente la ejecución de la cautelar. La primera instancia había rechazado el recurso del Ejecutivo; luego, el tribunal dispuso conceder la apelación oficial con efecto suspensivo, lo que frenó temporalmente el cumplimiento de la medida cuestionada.

La resolución también dejó en suspenso una posible sanción económica para Diego Santilli, jefe de Gabinete, a quien el juez Martín Cormick había impuesto una multa de 100.000 pesos diarios por el incumplimiento de la orden judicial. El Gobierno había afirmado ante la Justicia que ya había cumplido con la cautelar y cuestionado que se exigieran nuevas medidas bajo apercibimiento de multas.