El gobernador y el líder de La Cámpora ratificaron el entendimiento sobre la conducción del partido y convocaron al Congreso partidario para el sábado 21. La reunión del Consejo mostró voluntad de convivencia, aunque siguen pendientes las discusiones por las candidaturas y el liderazgo.

Axel Kicillof y Máximo Kirchner ratificaron el acuerdo para ordenar la conducción del PJ bonaerense y dieron una señal de distensión en medio de la interna peronista. Tras una reunión del Consejo partidario en La Plata, el gobernador afirmó: “Mostramos la vocación de convivencia, más allá de cualquier diferencia”.

Durante el encuentro se convocó al Congreso del partido para el sábado 21, se designaron las secretarías y se aprobaron obras en la casona de Gaspar Campos, en Vicente López, que fue la última residencia de Juan Domingo Perón. También se consensuó un documento que reclama que Cristina Kirchner recupere sus derechos civiles y políticos.

El acuerdo entre Kicillof y Máximo Kirchner en el PJ bonaerense

La reunión del Consejo transcurrió sin fricciones luego del encuentro previo entre Kicillof y Máximo Kirchner. Allí confirmaron el entendimiento alcanzado en febrero: el gobernador quedará al frente del PJ provincial y el jefe de La Cámpora presidirá el Congreso partidario. Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas, continuará al frente de la Junta Electoral.

“Ante una situación tan comprometida, porque no hay sector que se salve con este modelo, cuatro años más de Milei es imposible para la Argentina, más allá de las diferencias hay claridad de que hay que dar una respuesta a nuestro pueblo, a la provincia y a la nación para generar una alternativa”, sostuvo Kicillof. Lo acompañaron la vicegobernadora Verónica Magario, el intendente de La Plata, Julio Alak, y el ministro Andrés Larroque.

Reelección de intendentes y discusiones electorales

En una reunión realizada el martes en la sede de la gobernación, Kicillof y Máximo Kirchner también iniciaron conversaciones para derogar la ley que limita las reelecciones de los intendentes. El cambio es una prioridad para integrantes del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio que lidera el gobernador.

“Espero que prospere. Yo no tengo reelección ni la estoy pidiendo, pero hay muchísimos países del mundo que no tienen reelección nacional y provincial, pero la mantienen a nivel local”, señaló Kicillof. En ese encuentro también participaron Magario, Mariano Cascallares, Federico Otermín y Facundo Tignanelli.

El PJ bonaerense busca una alternativa política

El gobernador vinculó el resultado electoral en Estados Unidos con un escenario de expectativas para el peronismo. “Es difícil borrar la sonrisa después de lo que ocurrió anoche”, expresó, y agregó: “Es muy importante para Argentina, para la región y para el mundo. Fue una dura derrota para alguien que se vanagloriaba de modificar el orden internacional y lo miramos como algo que nos da optimismo”. También relacionó ese resultado con la victoria de Lula da Silva en Brasil y con la imposibilidad de Benjamín Netanyahu de formar gobierno en Israel.

Según uno de los asistentes, “Casi no se habló de lo electoral. Para eso todavía falta”. En el Consejo hubo coincidencia en defender el sistema electoral vigente con elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Entre quienes hablaron estuvieron Cascallares, las intendentas Mariel Fernández, de Moreno, e Iván Villagrán, de Carmen de Areco, además de la diputada Victoria Tolosa Paz. Kicillof cerró la reunión.

El acercamiento se produjo después de que aumentara la tensión por la postura del gobernador de definir las candidaturas en las primarias, en lugar de resolverlas por decisión de dirigentes o mediante un acuerdo de cúpula. La interna también se había agitado luego de que Cristina Kirchner manifestara por primera vez su intención de ser candidata el año próximo. Con varios temas aún sin resolver, resta saber si el entendimiento abre una nueva etapa o constituye una tregua.