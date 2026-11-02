Por Hermes 2 de noviembre de 2026 a las 5:43 p. m. · 2 min de lectura

La expresidenta dejó abierta la posibilidad de competir por la Presidencia y recurrió al Comité de Derechos Humanos de la ONU para cuestionar la inhabilitación que recibió en la causa Vialidad. El antecedente de Lula alimenta sus expectativas, aunque su caso presenta diferencias.

Cristina Fernández de Kirchner dejó abierta la posibilidad de competir por la Presidencia en 2027 y busca recuperar sus derechos políticos mediante una estrategia judicial internacional. La expresidenta cumple prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad, que incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Consultada sobre una eventual candidatura presidencial en una entrevista, respondió: “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”. La frase reavivó las especulaciones sobre su futuro y volvió a instalar su nombre en la discusión electoral.

El reclamo ante la ONU y el antecedente de Lula

La defensa de Kirchner presentó un planteo ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para cuestionar el proceso judicial y solicitar, entre otras medidas, la suspensión de la inhabilitación. El objetivo es obtener un pronunciamiento internacional que permita reabrir la discusión sobre sus derechos políticos.

La estrategia toma como referencia el caso del brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien estuvo detenido durante 580 días y recuperó sus derechos políticos después de que la Justicia de su país anulara sus condenas. Luego volvió a competir por la Presidencia y asumió el cargo en 2023.

Sin embargo, el antecedente no garantiza un resultado similar. En el caso de Lula, las condenas fueron anuladas por la Justicia brasileña antes de que concluyera el proceso internacional. Además, un pronunciamiento favorable del Comité de Derechos Humanos de la ONU no anularía automáticamente la sentencia argentina: cualquier cambio en la situación electoral de Kirchner debería pasar por las instancias jurídicas correspondientes.

La interna peronista, otro desafío

Una eventual candidatura también estaría condicionada por la situación del peronismo, que debe resolver sus liderazgos y definir una estrategia para las elecciones de 2027. Kirchner conserva influencia en un sector importante de la oposición, pero su posible regreso abre interrogantes sobre el lugar de otros dirigentes y la posibilidad de construir una propuesta unificada.

El gobierno de Javier Milei aparece como el principal adversario político que el peronismo buscará enfrentar en los próximos comicios presidenciales. Por ahora, Kirchner no anunció formalmente una candidatura.

Su reclamo internacional mantiene abierta esa posibilidad, mientras la situación judicial y la disputa por el liderazgo opositor serán determinantes para saber si la intención expresada puede convertirse en una alternativa electoral concreta.