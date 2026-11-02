La AGTSyP denunció liquidaciones de haberes incorrectas y descuentos indebidos, y anticipó que resolverá nuevas medidas de fuerza, que podrían incluir un paro. El reclamo se suma a un conflicto marcado por la detención de dirigentes y trabajadores tras una protesta en la línea B.

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP-Metrodelegados) informó que permanece en estado de alerta por problemas en el pago de salarios y adelantó que definirá nuevas medidas de fuerza en las próximas horas. Entre las posibilidades figura un paro de subtes.

El sindicato señaló que la decisión responde a "en estado de alerta por reiteradas malas liquidaciones de haberes y descuentos indebidos a trabajadoras y trabajadores desde hace meses". La eventual protesta se plantea en medio de un escenario de tensión entre los trabajadores, el Gobierno porteño y la Justicia.

El reclamo salarial y las detenciones en el subte

Semanas antes, delegados y dirigentes del subte fueron detenidos durante un operativo que, según la reconstrucción de los hechos, se realizó sin una orden judicial ni una causa preexistente. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, reivindicó la intervención policial, que habría sido dispuesta por una funcionaria de menor rango.

El episodio comenzó el martes 20 de octubre, cuando la conducción de AGTSyP dispuso un levantamiento de molinetes durante una hora en la línea B. La medida respondió a sanciones disciplinarias y a situaciones que el gremio describió como hostigamiento contra el personal por parte de un nuevo jerárquico.

Una vez finalizada la protesta, después de las 8, una delegación policial llegó a la estación Juan Manuel de Rosas para identificar a quien había organizado el levantamiento de molinetes. De acuerdo con lo informado sobre el operativo, los policías habían recibido de manera oral la instrucción de trasladar al responsable, aunque no existía un expediente relacionado.

Cómo se desarrolló el operativo en la línea B

Luego de no poder aprehender al delegado al que habían consultado inicialmente y de mantener un cruce de palabras con Heredia y Dellecarbonara, los efectivos resolvieron detenerlos y ponerlos a disposición de Plá. Después hicieron lo mismo con Segovia, quien permaneció una hora esposado dentro de un patrullero, y con un trabajador aeronáutico que había llegado a la estación para protestar por las otras detenciones.

En un primer momento se atribuyó la orden a la fiscal Celsa Ramírez, conocida por los metrodelegados por medidas previas contra trabajadores y representantes sindicales. Ramírez llegó a imputar a más de 180 representantes laborales como presuntos integrantes de una asociación ilícita. Más tarde se supo que la intervención había sido ordenada por Plá, auxiliar de la fiscal Mariana De Minicis.

Qué publicó Jorge Macri tras las detenciones

A las 11.31 del 20 de octubre, después de que el sindicato decretara un paro en todas las líneas hasta que liberaran a los dirigentes, Macri publicó un mensaje en su cuenta de X:

“Metrodelegados presos por parar el subte. En mi gestión, las cosas por su nombre: lo que la justicia ordena se cumple. No vamos a aceptar extorsiones mafiosas. El que bloquea un servicio esencial va preso. Sin vueltas. No voy a permitir que estos le jodan la vida a millones de personas para defender sus curros y encima se la lleven gratis”.

La publicación fue cuestionada por la descripción de los hechos: antes de las detenciones se había realizado un levantamiento de molinetes durante una hora y el paro en todas las líneas comenzó después. La reconstrucción también sostuvo que la afectación del servicio derivó de la orden fiscal y señaló que el mensaje de Macri parecía atribuirle al jefe de Gobierno la decisión de detener a los trabajadores, pese a que no tendría facultades para disponerla.