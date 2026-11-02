Por Hermes 2 de noviembre de 2026 a las 6:30 p. m. · 2 min de lectura

El programa bonaerense, que alcanza a 8.644 personas, sumará a niños y niñas expuestos al VIH durante la gestación, el parto o la lactancia. La prestación consiste en un aporte mensual para comprar alimentos.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires amplió el Programa de Asistencia Alimentaria para personas con VIH (PAAI), que actualmente llega a 8.644 beneficiarios. La nueva etapa incorporará a niños y niñas que hayan estado expuestos al virus durante la gestación, el parto o la lactancia.

La medida se instrumentó mediante un acuerdo entre los ministerios de Salud y de Desarrollo de la Comunidad, impulsado por el gobernador Axel Kicillof. El programa está destinado a personas con VIH que atraviesan situaciones de vulnerabilidad socioeconómica y viven en distritos bonaerenses.

Cómo funciona la asistencia alimentaria para personas con VIH

La prestación consiste en un aporte económico mensual para la compra de alimentos. La incorporación de las infancias expuestas al virus busca acompañarlas durante el seguimiento sanitario y favorecer la continuidad de los controles médicos.

La ampliación también apunta a facilitar la concurrencia a las consultas de salud y la realización de los estudios necesarios para completar el seguimiento de cada caso. Así, la asistencia se extiende a familias que, además de afrontar dificultades económicas, deben sostener controles específicos durante las primeras etapas de vida de los niños y niñas.

Dónde consultar los requisitos para acceder al programa

Quienes quieran solicitar el aporte o recibir asesoramiento sobre las condiciones de acceso pueden acercarse al servicio social del hospital público donde realizan consultas o tratamientos relacionados con el VIH. Allí podrán obtener información y orientación sobre el procedimiento.

Nuevo centro de salud en Almirante Brown

A principios de octubre, Kicillof inauguró el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Floreal Ferrara, en el municipio de Almirante Brown. La obra demandó una inversión de 3.415 millones de pesos e incorporó cuatro consultorios generales, áreas de odontología y ginecología, vacunatorio, enfermería, farmacia y un salón de usos múltiples.

Con esa inauguración, la Provincia alcanzó un total de 213 centros sanitarios construidos para reforzar la atención en el territorio bonaerense. Durante el acto, el gobernador cuestionó la gestión del presidente Javier Milei y sostuvo que la salud debe ser un derecho garantizado y no un negocio.

Kicillof también señaló que, ante la pérdida de empleo y de obras sociales que afecta a muchas familias, la Provincia mantendrá el trabajo junto a los intendentes para fortalecer la salud pública.