El Presidente participará de la Cumbre Iberoamericana mientras en la Casa Rosada se reúne la mesa política para definir cómo impulsar la suspensión de las primarias en 2027. También estarán en discusión el Presupuesto y la reforma electoral.

Javier Milei viajará este martes a España para participar de la trigésima Cumbre Iberoamericana de jefes y jefas de Estado y de Gobierno. Será su segunda visita al país europeo en los últimos 15 días y la cuarta en lo que va del año. Mientras tanto, en la Casa Rosada se reunirá la mesa política para afinar la estrategia oficialista sobre la suspensión de las PASO.

El mandatario llegará a Madrid el miércoles a bordo del avión presidencial ARG-01 y tiene previsto regresar a la Argentina el viernes 6 por la mañana. Su agenda exterior volverá a ocupar el centro de la actividad presidencial, en un contexto marcado por sus cuestionamientos al presidente español, Pedro Sánchez, y por las elecciones previstas en España.

Mesa política y suspensión de las PASO

Este lunes no habrá reunión de gabinete, a diferencia de la semana anterior, cuando Milei ratificó el rumbo económico. En cambio, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y distintos integrantes del equipo de Gobierno volverán a reunirse este martes al mediodía. El último encuentro de la mesa política había sido el 20 de octubre.

La agenda incluirá la visita del Papa, prevista para el domingo 8 de noviembre, y las negociaciones legislativas por el Presupuesto y la reforma electoral. Uno de los principales objetivos del oficialismo es insistir con la suspensión de las primarias de cara a 2027, aunque algunos bloques aliados, entre ellos el PRO, verían con buenos ojos que las PASO sean optativas.

Las diferencias con Patricia Bullrich y los aliados

La presencia de la senadora Patricia Bullrich en la reunión está en duda. La legisladora tomó distancia del Ejecutivo en distintos temas: planteó la necesidad de flexibilizar el modelo económico para responder a sectores afectados por la caída de la actividad y cuestionó los reiterados ataques de Milei a la prensa.

En sectores de la Casa Rosada y del PRO le reprochan a Bullrich no haber hecho lo suficiente para postergar las PASO en el Senado. En la Jefatura de Gabinete, conducida por Diego Santilli, las proyecciones son más favorables. Cerca de los hermanos Milei observan con preocupación la autonomía de la senadora, aunque reconocen que tiene sus propios argumentos. Sobre la posibilidad de que aspire a la Presidencia el año próximo si empeoran los números del oficialismo, desde el entorno libertario respondieron: "Una ridiculez".

Presupuesto y reforma electoral, en debate

El Presupuesto es otro de los proyectos centrales para el Gobierno y su discusión podría cruzarse con la reforma electoral en la Cámara de Diputados. El oficialismo deberá atender reclamos de sus aliados, entre ellos mejoras financieras para la Ciudad de Buenos Aires, como la devolución de deuda por coparticipación o la posibilidad de gravar transferencias realizadas mediante billeteras virtuales.

También hay pedidos de compensaciones de las provincias, principalmente por fondos de obra pública adeudados. Cerca del Presidente sostienen: "Los proyectos son los que hay acordados. Para otros no hay plata". Los sectores más optimistas del Gobierno creen que ambas iniciativas podrían comenzar a debatirse a principios de diciembre, aunque esa previsión no es compartida por todo el oficialismo.

La visita del Papa y el viaje presidencial

Las tensiones internas y la disputa política tendrán una pausa con la llegada del Papa. Este domingo, Karina Milei se mostró junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en una recorrida por las obras del Monumento a los Españoles. También participaron Santilli y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. En ese lugar, León XIV celebrará una misa el lunes 9.

Milei, por su parte, dejará en manos de su equipo la actividad política cotidiana y se concentrará en la agenda económica y en la llamada batalla cultural. El martes a las 23 abordará el avión presidencial en el sector militar del Aeroparque, acompañado por Karina Milei y el canciller Pablo Quirno. La cumbre tendrá actividades entre el miércoles y el jueves.