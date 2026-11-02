El encuentro de Rosario reunió a 13 mandatarios provinciales y reavivó las diferencias por el compre local en los proyectos del RIGI. En el Congreso, el Presupuesto 2027 y el futuro de las PASO dependen de nuevos acuerdos.

Los proyectos del RIGI, el Presupuesto 2027 y la continuidad de las PASO concentran negociaciones entre el Gobierno nacional, las provincias y los bloques legislativos. Un encuentro realizado en Rosario reunió a 13 gobernadores y funcionarios con empresarios, pero las diferencias sobre la participación de proveedores y trabajadores locales limitaron el alcance del acuerdo.

La reunión fue organizada por la Secretaría de Comercio, a cargo de Pablo Lavigne, para promover las inversiones del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Según el ministro de Economía, Luis Caputo, los proyectos en marcha representan una inversión total de 200.000 millones de dólares. El Gobierno también buscó impulsar el proyecto complementario del RIGI, que permanece frenado en el Congreso.

RIGI y compre local: las diferencias entre Nación y provincias

Participaron Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Martín Llaryora, de Córdoba; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Raúl Jalil, de Catamarca; Carlos Sadir, de Jujuy; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Gustavo Sáenz, de Salta; Marcelo Orrego, de San Juan; Claudio Vidal, de Santa Cruz; Rolando Figueroa, de Neuquén; Alberto Weretilneck, de Río Negro; y Osvaldo Jaldo, de Tucumán. La provincia de Buenos Aires no estuvo representada por su gobernador.

Uno de los principales puntos de discusión fue el compre local, que los mandatarios provinciales promueven para aumentar la contratación de empresas y trabajadores de sus distritos. El Gobierno nacional resiste la incorporación de porcentajes obligatorios, mientras que las provincias buscan ampliar la participación de sus pymes en los emprendimientos.

El acta minera y las dudas de los gobernadores

La mesa de minería esperaba cerrar la jornada con la firma de un compromiso de la Mesa Federal Minera. El texto incluía una Cláusula Cuarta de Integración Productiva, destinada a impulsar la intervención de pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, Weretilneck se retiró sin firmar y Cornejo también dejó el encuentro antes de su finalización. La falta de sus firmas impidió conocer la versión final del acta.

En Rosario se señaló que ambos mandatarios tenían dudas sobre cómo se incorporarían las ventajas para las provincias en la estructura del RIGI. También se mencionaron diferencias políticas vinculadas con sus sucesiones: Weretilneck busca la reelección y podría competir con el dirigente de La Libertad Avanza Aníbal Tortoriello; Cornejo, que no puede volver a postularse, pretende influir en la sucesión y no quiere que el candidato sea Luis Petri.

Presupuesto 2027 y PASO, en el centro de la negociación

Las diferencias provinciales se suman a un calendario legislativo ajustado. Tras el trabajo de comisiones previsto para esta semana, la actividad parlamentaria tendrá un receso la semana siguiente por la llegada del papa León XIV. De ese modo, al Gobierno le quedarían dos semanas para avanzar con los proyectos que busca aprobar.

El Presupuesto 2027 está trabado luego de que Diputados aprobara la Ley de Discapacidad. Esa norma exige reordenar partidas, una medida que requiere la intervención del ministro Caputo. La aprobación de la ley en el Senado aparece como un paso previo para destrabar el Presupuesto y la discusión sobre las PASO.

El escenario también abre interrogantes sobre una eventual convocatoria a sesiones extraordinarias desde el 1 de diciembre. En ese período, el Gobierno puede fijar los asuntos que se tratarán. Sin embargo, llega debilitado tras perder la primera minoría en el Senado, luego de que Unión por la Patria recuperara al senador riojano Fernando Rejal.

La cláusula Ritondo y el futuro de las primarias

Una alternativa para el Ejecutivo sería prorrogar el Presupuesto vigente, como hizo entre 2023 y 2025 con un cálculo de recursos y gastos heredado de la gestión anterior. Esa opción le permitiría administrar partidas con mayor margen, pero también podría transmitir una señal de debilidad política y afectar la imagen del Gobierno ante los mercados.

En el Congreso, el oficialismo mostró una mayor disposición a negociar, una actitud que contribuyó a aprobar iniciativas que enfrentaban resistencias. Ese clima podría facilitar un acuerdo sobre el Presupuesto. En cambio, no están asegurados los votos para suspender o eliminar las PASO: el resultado dependerá de la negociación con el PRO, en particular de la llamada cláusula Ritondo. Si hay acuerdo, no habría primarias; si no, seguirían vigentes.

El PRO, conducido en Diputados por Cristian Ritondo, reclama respuestas sobre distintas partidas presupuestarias. Entre los planteos presentados a Martín Menem figuran pedidos de mayor claridad en las concesiones de autopistas y una reducción de impuestos a los combustibles.