Por Hermes 2 de noviembre de 2026 a las 11:18 a. m. · 1 min de lectura

La expresidenta dijo que podría competir por la Presidencia si recupera sus derechos políticos. La posibilidad está condicionada por la condena en la causa Vialidad y la inhabilitación vigente.

Cristina Kirchner manifestó que podría volver a competir por la Presidencia de la Nación en las elecciones de 2027, durante una entrevista, y condicionó esa posibilidad a recuperar sus derechos políticos. Consultada sobre una eventual candidatura, respondió: “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”.

La situación judicial de la expresidenta

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó por unanimidad la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el marco de la causa Vialidad.

Ante ese escenario, Kirchner presentó un reclamo ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Allí sostiene que durante el proceso judicial se vulneraron sus garantías procesales y sus derechos fundamentales.

Cuestionamientos a la Justicia

En la entrevista, la exmandataria volvió a rechazar las acusaciones de corrupción y cuestionó al Poder Judicial argentino.

“Si lo hubiera robado, no estaría en la cárcel. Sería libre, porque habría podido comprar al sistema judicial argentino, que es corrupto”

La eventual candidatura de Kirchner para 2027 depende de su situación judicial y de la inhabilitación vigente.