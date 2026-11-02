Por Hermes 2 de noviembre de 2026 a las 12:30 p. m. · 2 min de lectura

El Presidente participará de encuentros y actividades vinculados con la comunidad judía antes de viajar a Madrid el martes. En paralelo, ministros y funcionarios tendrán reuniones y compromisos oficiales.

La agenda de Javier Milei en la semana previa a la visita del papa León XIV estará marcada por actividades junto a referentes de la comunidad judía y un viaje a España. El Presidente partirá rumbo a Madrid el martes por la noche, acompañado por Karina Milei y el canciller Pablo Quirno.

Los encuentros de Milei con referentes de la comunidad judía

Las actividades oficiales comenzarán el lunes a las 12, con una reunión con Argentinos por la Educación, organización sin fines de lucro. Participarán también la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Una hora más tarde, Milei y el canciller Quirno recibirán en la Casa Rosada al rabino Yehuda Kaploun, quien fue “enviado de Donald Trump para temas de antisemitismo”, según informó la Presidencia. Recientemente, Kaploun mantuvo un encuentro de características similares con el presidente de Paraguay, Santiago Peña.

El lunes, a las 19.45, el mandatario asistirá a la “Noche de Celebración por Israel”, organizada por Coalición Latina por Israel en la Iglesia Visión de Futuro. Durante el evento recibirá el premio “Gratitud”.

El viaje de Milei a España y la Cumbre Iberoamericana

El vuelo presidencial partirá el martes cerca de las 23. Milei viajará junto con Karina Milei y Pablo Quirno, y tiene previstas actividades en Madrid el miércoles 4 y el jueves 5 de noviembre, en el marco de la Cumbre Iberoamericana. La comunicación oficial no precisó cuáles serán esos compromisos.

Mientras el Presidente esté en España, otros funcionarios encabezarán actividades en el país. El lunes a las 14, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, firmarán convenios con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

La agenda de los ministros y funcionarios

Ese mismo lunes, a las 15, Quirno recibirá las copias de las cartas credenciales del nuevo embajador de Perú en la Argentina, Carlos Tubino Arias-Schreiber. La jornada concluirá con una reunión de coordinación por la avanzada del papa León XIV, prevista en el Palacio San Martín.

El martes a las 9.10, Caputo participará de la 32.ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina, que se realizará en Goldencenter.

La agenda del Gobierno finalizará el jueves con la participación del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, como orador en el octavo Fórum Nacional de Energía de LIDE Argentina. El encuentro se realizará en el Alvear Icon Hotel.