La Libertad Avanza encara el último tramo de las sesiones ordinarias con proyectos clave en el Senado y Diputados, mientras prepara negociaciones para diciembre. La interna oficialista y la visita del papa León XIV condicionan la agenda legislativa.

La agenda del Congreso se encamina a una semana de actividad reducida antes de la llegada del papa León XIV a la Argentina. La Libertad Avanza (LLA) afronta el último mes de sesiones ordinarias con iniciativas centrales para el Gobierno de Javier Milei, entre ellas la reforma electoral en el Senado y el Presupuesto 2027 en Diputados.

El oficialismo prevé recurrir a sesiones extraordinarias en diciembre para avanzar con proyectos que todavía requieren acuerdos. En paralelo, además de las negociaciones con la oposición, debe gestionar diferencias dentro de sus propias filas.

La visita del Papa y la interna de La Libertad Avanza en el Senado

El jueves pasado, el Senado aprobó un proyecto para solicitar al Poder Ejecutivo y a la Cámara de Diputados que, si el Pontífice acepta la invitación, pueda brindar un mensaje ante el Congreso. La iniciativa también pidió a Cancillería que garantice la presencia de una comitiva de senadores en el encuentro previsto en el ex Centro Cultural Kirchner.

El planteo abrió interrogantes sobre la participación de la vicepresidenta Victoria Villarruel y de la senadora Patricia Bullrich. Fuentes de la Casa Rosada confirmaron que Villarruel estará invitada. En tanto, desde el entorno de Bullrich y el bloque de LLA negaron que Karina Milei hubiera ordenado reemplazarla por la senadora Nadia Márquez en la comisión de Acuerdos, tras el fallecimiento de Juan Carlos Pagotto.

En el bloque oficialista señalaron que hubo una discusión vinculada con la posibilidad de que Márquez asumiera la presidencia de esa comisión, pero descartaron que se tratara de una instrucción para desplazar a Bullrich. En Diputados, el titular de la Cámara, Martín Menem, sostuvo que Javier Milei es el único candidato de LLA a la Presidencia. Cerca de Bullrich, a su vez, afirmaron que la senadora no busca competir en una primaria con el mandatario y que no prevén otro candidato oficialista para la próxima elección presidencial.

Reforma electoral y negociaciones con los gobernadores

Tras la visita papal, el Senado podría tratar el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y su reglamento, que cuentan con dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Industria y Comercio. Sin embargo, el expediente permanece frenado en el Poder Ejecutivo, pese al interés de la Embajada de Estados Unidos en obtener la media sanción.

También aguarda tratamiento, aunque todavía sin dictamen, el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que volvió de Diputados con cambios. Entre las modificaciones figura la ratificación de la Ley de Tierras y la eliminación de un artículo del DNU 70/23 que derogaba esa norma. Desde el oficialismo reconocieron que no hubo acuerdo para firmar el dictamen.

Para la última semana de noviembre se espera la presencia en el Senado del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien presentará su primer informe de gestión desde que asumió en junio. Su visita fue anunciada luego de que bloques de la Cámara alta impulsaran un proyecto para convocarlo al recinto. En el oficialismo lo consideran una pieza central en la negociación con los gobernadores por la reforma electoral.

Desde el entorno de Bullrich creen que Santilli busca prolongar las conversaciones hasta fin de año, con la expectativa de que el apremio del calendario facilite los acuerdos. Según esa versión, mientras el jefe de Gabinete negocia fuera del Congreso, la senadora lleva adelante las conversaciones dentro del Parlamento. En un intercambio entre ambos, Bullrich le habría pedido que contara los votos que decía tener.

Estatuto del Periodista: proyectos sin tratamiento

La comisión de Trabajo del Senado, presidida por la legisladora de LLA Carmen Álvarez Rivero, no se reúne desde hace más de seis meses, según advirtió el senador Mariano Recalde, del interbloque Popular, durante la última sesión. Entre las iniciativas que permanecen pendientes hay dos vinculadas con el Estatuto del Periodista: el proyecto 1140/26, de Carolina Moisés, que propone un nuevo régimen, y el 1472/26, de Jorge Capitanich, que plantea prorrogar la ley vigente.

La reforma laboral aprobada por el Congreso dispone la derogación, desde el 31 de diciembre, de la legislación que protege a los trabajadores de prensa y regula el ejercicio del periodismo. En ese contexto, Álvarez Rivero recibió cuestionamientos por su actitud hacia periodistas, mientras los proyectos sobre el estatuto continúan sin debate en comisión.

Diputados: Presupuesto 2027 y proyectos para extraordinarias

En la Cámara de Diputados se evalúa realizar una sesión el 18 de diciembre, durante un eventual período de extraordinarias, de acuerdo con fuentes parlamentarias. Entre los asuntos que ya tienen dictamen y podrían incorporarse al temario figuran la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y una iniciativa vinculada con la soberanía.

El Presupuesto 2027 también integra los temas prioritarios para el oficialismo, aunque su tratamiento sigue pendiente. La agenda legislativa de fin de año dependerá de las negociaciones políticas y de los acuerdos que el Gobierno consiga reunir en ambas cámaras.