El Presidente intervino en la polémica entre Santiago Maratea y Josefina La China Ansa, que discutieron durante una grabación del programa conducido por Andy Kusnetzoff. Milei calificó el episodio como una emboscada y cuestionó al periodismo.

El presidente Javier Milei se sumó a la polémica entre el influencer Santiago Maratea y la periodista Josefina La China Ansa, tras el tenso intercambio que protagonizaron durante una grabación de PH, el programa que conduce Andy Kusnetzoff.

La discusión ocurrió en el segmento Frente a frente, cuando Ansa le preguntó a Maratea qué le recriminaría una persona que hubiera donado dinero para alguna de sus colectas solidarias. “Si fueras alguien que donó a tu fundación, para el refugio de perros o la causa que fuera, ¿Qué le recriminarías a Maratea?”, consultó.

La discusión entre Santiago Maratea y La China Ansa en PH

Maratea reaccionó con desconcierto y luego cuestionó la pregunta y el método que, según consideró, había utilizado la periodista para informarse sobre las causas que él impulsa. Minutos antes, el influencer había expresado su malestar por los titulares sobre presuntas irregularidades en algunas de sus colectas.

El intercambio fue subiendo de tono. Ansa volvió a preguntar con más calma para intentar aliviar la tensión, pero Maratea continuó con sus cuestionamientos. La intervención de Kusnetzoff no detuvo la discusión, que terminó cuando el conductor señaló que la periodista ya le había pedido disculpas.

Qué dijo Javier Milei sobre la polémica de Maratea

Las imágenes del episodio, que había trascendido durante la semana tras la grabación, se conocieron el sábado por la noche. Al día siguiente, Milei compartió en X el mensaje de un usuario que elogió la respuesta de Maratea y cuestionó tanto a Ansa como al conductor.

“La altura que tuvo Santiago Maratea para poner a esta boluda en su lugar, fue espectacular. La mandíbula descontrolada del conductor intentando dejar bien parada a la pasivo agresiva ignorante de su programa, es otro capítulo”.

Al compartir esa publicación, el Presidente escribió: “No más palabras Sr. Juez”. Más tarde, comentó un mensaje del periodista Marcelo Polino, quien había contado detalles sobre cómo se gestó la pregunta de Ansa.

Milei habló de una “emboscada” y criticó al periodismo

“GRAVÍSIMO. Aquí se cuenta como en PH se le ha hecho una emboscada a un invitado por no ser kuka”, publicó Milei en defensa de Maratea, quien en el pasado se manifestó a favor de la causa libertaria.

El mandatario también aprovechó la controversia para apuntar contra la prensa: “Este tipo de situaciones son comunes en la TV argentina y en especial para el caso del periodismo político”.