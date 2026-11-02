Por Hermes 2 de noviembre de 2026 a las 9:30 a. m. · 2 min de lectura

La presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social todavía no habilitó el debate sobre la actualización del Estatuto del Periodista. El pedido de tratamiento cobra urgencia ante la derogación de la ley, prevista para el 1 de enero de 2027.

Los reclamos de sindicatos de prensa para que el Senado debata la actualización del Estatuto del Periodista Profesional pusieron en el centro de la discusión a Carmen Álvarez Rivero, senadora de La Libertad Avanza y presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. La legisladora recibió pedidos para que el cuerpo comience a tratar los proyectos sobre la norma.

La discusión se da después de que la reforma laboral estableciera la derogación del estatuto, contemplado en la Ley 12.908, a partir del 1 de enero de 2027. Los sindicatos advierten que, si no se debate una actualización o una prórroga, podría generarse un vacío legal.

El reclamo de los sindicatos por el Estatuto del Periodista

Organizaciones de prensa de todo el país se movilizaron y presentaron una solicitud formal a Álvarez Rivero y a los integrantes de la comisión para que se inicie el tratamiento. Desde SiPreBa advirtieron que la falta de una respuesta legislativa podría dejar al periodismo en una situación de mayor vulnerabilidad ante presiones políticas, económicas y judiciales.

En medio de los reclamos, la senadora respondió en redes sociales a la periodista Guadalupe Toral. Sin referirse al motivo por el que el proyecto no fue tratado, escribió: “La precarización del periodismo es una realidad desde el 2001, por lo menos. ¡Vamos la igualdad ante la ley! Es la garantía constitucional”.

Las firmas que faltan para convocar a la comisión

El proyecto permanece frenado en la Comisión de Trabajo del Senado. Para que el cuerpo esté obligado a reunirse se necesitan nueve firmas de sus 17 integrantes; hasta el momento, el pedido cuenta con seis.

Ya firmaron Juliana Di Tullio, Mariano Recalde, Jorge Milton Capitanich, María Teresa Margarita González, Marcelo Néstor Lewandowski y Flavia Gabriela Royon. Con tres adhesiones más se alcanzaría el número requerido para destrabar el tratamiento.

Aún no firmaron María Carolina Moises, Eduardo Alejandro Vischi, Rodolfo Alejandro Suárez, Silvana Lorena Schneider, María Victoria Huala, Sonia Elizabeth Rojas Decut, José María Carambia, Carmen Álvarez Rivero, Joaquín Alberto Benegas Lynch, Juan Cruz Godoy y Bruno Antonio Olivera Lucero.

Las polémicas declaraciones de Álvarez Rivero

La senadora también quedó bajo críticas en agosto de 2025 por sus dichos sobre la atención de niños de distintas provincias en el Hospital Garrahan. Durante un debate en comisiones sostuvo: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho yo no lo conozco en ningún lado”. La frase generó una ola de repudio en redes sociales.

Además, Álvarez Rivero realizó cuestionamientos a las universidades públicas y a su financiamiento. Sus declaraciones y su rol al frente de la comisión quedaron bajo atención en medio de la discusión por los derechos laborales y la situación del periodismo.