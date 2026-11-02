Por Hermes 2 de noviembre de 2026 a las 9:30 a. m. · 2 min de lectura

Estamos Haciendo Bariloche obtuvo el 33,61% de los votos, con el 88% de las mesas escrutadas. La Libertad Avanza quedó tercera y el oficialismo contará con ocho bancas en la Convención.

La alianza oficialista Estamos Haciendo Bariloche, integrada por el PUL y Juntos Somos Río Negro (JSRN), se impuso en las elecciones municipales para convencionales. Con el 88% de las mesas escrutadas, la lista encabezada por Yanina Sánchez alcanzó el 33,61% de los votos, equivalentes a 17.215 sufragios.

El intendente Walter Cortés anunció el triunfo pasadas las 20 desde el sindicato AMEC, acompañado por la candidata y referentes políticos. «Hemos ganado con mucho margen», expresó y sostuvo que la ciudadanía valoró los hechos concretos de gestión por encima de las promesas.

Resultados de las elecciones para convencionales en Bariloche

El gobernador Alberto Weretilneck llegó al búnker después de las 20.45 para celebrar junto a Cortés. Tras los comicios, publicó en sus redes sociales «Ganó el rumbo, ganaron las fuerzas provinciales» y afirmó que la elección reflejó que «las necesidades de Bariloche y de sus vecinos están por encima de las discusiones nacionales».

Weretilneck también señaló que el objetivo de JSRN es «defender lo nuestro y dar respuestas desde nuestra realidad». Además, agradeció el respaldo ciudadano a un camino de trabajo conjunto enfocado en obras y soluciones concretas.

Entre quienes reconocieron el resultado oficialista estuvieron la legisladora Marcela González Abdala, el senador Enzo Fullone, el diputado nacional Sergio Capozzi y el diputado provincial Juan Martin.

Cómo quedó el reparto de votos y bancas

De acuerdo con el escrutinio provisorio, la lista peronista Fuerza Bariloche, encabezada por Andrea Galaverna, quedó segunda con el 16,06% y 8.228 votos. En tercer lugar se ubicó La Libertad Avanza, con Martín Govetto al frente, que consiguió el 12,57% y 6.437 sufragios.

El espacio vecinalista Seamos Futuro, liderado por Lihue Bariggi y referenciado en la juventud, alcanzó el cuarto puesto con el 7,31% y 3.745 votos. El Frente de Izquierda de los Trabajadores, con Alhue Gavuzzo como referente, quedó quinto con el 6,11% y 3.127 votos. Ambas fuerzas también lograron representación en la Convención.

Con estos resultados, Estamos Haciendo Bariloche tendrá ocho bancas; el peronismo, tres; y La Libertad Avanza, dos. Seamos Futuro y el Frente de Izquierda contarán con un escaño cada uno.