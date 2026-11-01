Por Hermes 1 de noviembre de 2026 a las 6:30 p. m. · 2 min de lectura

Los vecinos elegirán a 15 convencionales para reformar la Carta Orgánica municipal. La votación funciona como una primera prueba política para el gobernador Alberto Weretilneck y La Libertad Avanza rumbo a 2027.

Bariloche elige este domingo a los convencionales constituyentes que tendrán a su cargo revisar y actualizar la Carta Orgánica municipal. Aunque no se votan cargos ejecutivos, el resultado será una primera medida de fuerzas entre el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y La Libertad Avanza con vistas a 2027.

Los comicios permitirán observar el alcance de las alianzas, el despliegue territorial de los principales espacios y su capacidad para ganar posiciones en la ciudad más poblada de la provincia. A menos de dos horas del cierre, había votado el 35 por ciento del electorado.

Cómo se vota en Bariloche y qué se define

La jornada comenzó a las 8 y se extenderá hasta las 18. Hay 115.378 electores habilitados, que elegirán a 15 convencionales titulares entre 13 listas. La votación se realiza con Boleta Única de Papel.

La reforma abrirá el debate sobre la organización institucional de la ciudad. Entre los temas previstos figuran la composición del Concejo Deliberante, la posible creación de una viceintendencia y eventuales cambios en el sistema de elección del intendente.

Weretilneck y los libertarios, frente a una prueba política

El gobernador mantiene una relación de colaboración política con el gobierno nacional de Javier Milei, pero en Río Negro debe defender su propio espacio ante el avance libertario. La elección permitirá medir si puede sostener su armado territorial y proyectar una alianza hacia 2027.

Para La Libertad Avanza, el desafío es convertir el respaldo nacional en poder local y fortalecer una alternativa con aspiraciones de competir por la gobernación. El espacio acordó una alianza con el PRO y Creo Río Negro para ampliar su representación.

Las alianzas y los principales candidatos

Weretilneck selló un acuerdo con el intendente de Bariloche, Walter Cortés, para presentar una lista conjunta. La alianza entre Juntos Somos Río Negro y el Partido Unión y Libertad lleva como primera candidata a Yanina Sánchez, asesora letrada del municipio.

La lista de La Libertad Avanza está encabezada por Martín Govetto, exfiscal provincial, y cuenta con el respaldo de la conducción nacional del partido. El senador Enzo Fullone coordina el armado libertario en Río Negro y aparece entre los dirigentes que podrían buscar mayor protagonismo en la disputa por la gobernación.

El diputado nacional Aníbal Tortoriello también aspira a competir por ese cargo. La definición dependerá de los acuerdos y de la estrategia electoral que adopte el espacio.

Una jornada con un incidente fuera de las escuelas

Durante la mañana no se registraron inconvenientes en las escuelas. En la vía pública, en cambio, una persona fue detenida luego de provocar disturbios y agredir a un policía.

El resultado de la elección ofrecerá una primera señal sobre la disputa política que se avecina en Río Negro y sobre la capacidad de cada alianza para convertir su presencia en Bariloche en una plataforma de cara a 2027.