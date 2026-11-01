La votación legislativa estadounidense será clave para la gestión de Donald Trump y también es observada en la Argentina por el vínculo entre el mandatario y Javier Milei. En paralelo, el Gobierno busca avanzar con proyectos en el Congreso y enfrenta pedidos de explicaciones por el caso Flávio Bolsonaro.

Las elecciones legislativas del martes próximo en Estados Unidos serán un referéndum clave para la gestión de Donald Trump, aunque el presidente no figure en ninguna boleta. Una derrota contundente podría afectar su gobernabilidad y, por eso, el resultado también genera atención en la Argentina, donde Javier Milei mantiene una estrecha relación con el jefe de la Casa Blanca.

En el plano local, el diputado radical Pablo Juliano se refirió al pedido de interpelación al canciller Pablo Quirno. La iniciativa busca que explique ante el Congreso las acciones para facilitar la fuga de Flávio Bolsonaro de Brasil.

Pedido de interpelación por el caso Flávio Bolsonaro

Juliano sostuvo que distintas áreas estatales podrían haber intervenido en el episodio y planteó la necesidad de que el Gobierno brinde información. "Creemos que tuvo intervención la Policía Aeroportuaria y los servicios de inteligencia nuestros, alguna otra agencia más, de ahí la interpelación. Hace falta poner un grado de información arriba de la mesa y exhibir todos los argumentos del Estado nacional, a los efectos de evitar futuras responsabilidades", expresó.

Además, advirtió sobre la investigación que se lleva adelante en Brasil y la posibilidad de que tenga consecuencias en la relación entre ambos países.

Encuestas en distritos clave y clima político en el Gobierno

Mientras la disputa electoral nacional concentra buena parte de la atención, tres encuestas pusieron el foco en distritos relevantes de cara a 2027: la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza. Los estudios fueron realizados por la consultora DC, que suele mostrar resultados favorables a los libertarios.

En el Gobierno, la noche del domingo anterior estuvo marcada por la confusión y la impotencia mientras el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, intervenía ante una multitud reunida en la avenida Paulista. A las 22.30, Lula frenó los cantos futboleros y pidió que se entonara a capela el Himno de la Independencia de Brasil. En la Residencia de Olivos, el clima se volvió cada vez más tenso.

Antes de ese momento, Milei había decidido no interrumpir una velada de ópera dedicada al romanticismo italiano, una actividad habitual de los domingos. La apuesta política de esa noche terminó con un resultado adverso y, según el relato de los hechos, cuando el ambiente se enrarece son pocos quienes se animan a comunicarse con el Presidente.

La agenda legislativa del Gobierno para fin de año

En el último tramo del año, el oficialismo intentará impulsar una agenda legislativa con proyectos considerados prioritarios, mientras negocia con sus aliados para reunir los apoyos necesarios en el Congreso.

Entre las iniciativas previstas está la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, que el Gobierno buscará tratar en la Cámara de Diputados. También prevé poner en debate la Defensa de la Soberanía Nacional sobre Malvinas.

En paralelo, el Ejecutivo intentará destrabar acuerdos con gobernadores y bloques aliados para eliminar las PASO y aprobar el Presupuesto 2027.