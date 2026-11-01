El Presidente participó de la inauguración de un auditorio evangélico y defendió el equilibrio fiscal. También se refirió a las elecciones de 2027 y a la próxima visita del papa León XIV a la Argentina.

El presidente Javier Milei viajó este sábado a Neuquén para participar de la inauguración del nuevo auditorio de la iglesia evangélica Jesús es Rey. La actividad se realizó en el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes y reunió a referentes religiosos y autoridades políticas. Lo acompañaron su hermana, Karina Milei, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La visita tuvo lugar a poco más de una semana del viaje apostólico del papa León XIV por Uruguay, Argentina y Perú, previsto entre el 6 y el 17 de noviembre. El pontífice estará en el país del 8 al 11, con actividades en Buenos Aires, Luján y Córdoba. Será la primera visita papal a la Argentina en 39 años, desde la llegada de Juan Pablo II en 1987.

“Es un momento muy especial para la fe en nuestro país. En los próximos días tendremos el honor de recibir al Papa León XIV siendo la primera vez que un sumo pontífice visita la Argentina en 40 años”, expresó Milei. “Lo esperamos con los brazos abiertos, dichosos de ser bendecidos con su presencia. No tengo dudas de que un acontecimiento de semejante trascendencia será motivo de inmensa alegría y enriquecimiento espiritual para los argentinos”, agregó.

Milei defendió el equilibrio fiscal y cuestionó a la política tradicional

El Presidente inició su discurso con un pedido de mayor iluminación para poder leer, mientras los asistentes lo aplaudían y coreaban “Presidente, presidente”. La inauguración correspondió a un edificio financiado por una congregación religiosa.

Durante su exposición, Milei relacionó los fundamentos morales de su pensamiento con las decisiones de gobierno. “Tomamos medidas partiendo de lo que es justo y no de lo que es políticamente conveniente”, afirmó. También defendió el equilibrio fiscal como uno de los ejes de su programa económico.

“No es justo que el Estado gaste más de lo que recauda y le pase la factura a la siguiente generación con deuda. Estamos comprometidos con bajar impuestos en la medida que el equilibrio lo permita”, sostuvo.

El mandatario apeló a referencias religiosas para criticar a la dirigencia política tradicional. “Apartarse del camino de la Justicia es apartarse del sendero que nos lleva a Dios”, señaló, y advirtió que “la política tradicional le ofrece a la gente un bienestar a cambio de romper con sus valores”.

El Presidente anticipó sus propuestas para un segundo mandato

Milei cuestionó las promesas electorales que, según planteó, no pueden sostenerse económicamente. “Los políticos tradicionales son populistas y por eso prometen cosas que después terminan en desastre”, aseguró. Luego comparó la emisión monetaria con una tentación que conduce a consecuencias negativas.

“Es tentadora porque le hace parecer a los hombres que están cerca del paraíso cuando en verdad se los está conduciendo al infierno. Así los gobiernos populistas emiten dinero para poder cumplir con sus promesas y ganar poder en el proceso”, sostuvo.

Con la mirada puesta en las elecciones presidenciales de 2027, el jefe de Estado aludió a un eventual segundo mandato y expuso los lineamientos con los que buscaría continuar en la Casa Rosada.

“Nosotros ya hemos cumplido con nuestras promesas y somos claros en lo que ofrecemos para un segundo mandato: no creemos en soluciones fáciles, no creemos en combatir el populismo con más populismo y en hacer a la Argentina grande nuevamente desde la Justicia y el respeto por los derechos naturales, es decir el respeto a la vida, a la libertad y a la propiedad”, expresó ante los aplausos del público.

En ese marco, contrapuso su proyecto con las políticas económicas de gobiernos anteriores y criticó al kirchnerismo y a los sectores que identifica con el populismo. “La otra opción es todo aquello que durante el último siglo nos hizo desandar el proceso civilizatorio y nos dejó cada vez más cerca de la barbarie que nos llevó a tener un 70% de niños pobres, una inflación del 200% anual y un nivel de crédito inexistente”, afirmó.

De esta manera, Milei utilizó la ceremonia religiosa para defender su programa económico y plantear su continuidad política más allá de 2027.