El obispo de La Rioja advirtió sobre el impacto de la crisis económica en los sectores vulnerables y cuestionó los dichos de Javier Milei sobre las familias que no llegan a fin de mes. También rechazó las agresiones contra periodistas y pidió más diálogo.

El obispo de La Rioja, monseñor Dante Braida, advirtió sobre las consecuencias de la situación económica para los sectores vulnerables y sostuvo que "los más postergados nunca pueden ser una variable de ajuste". Además, cuestionó las declaraciones del presidente Javier Milei sobre las familias que no llegan a fin de mes y afirmó que hay personas que necesitan asistencia.

Braida valoró que el papa León XIV quiera visitar espacios como el Cottolengo Don Orione y la Cárcel de Devoto, porque, según señaló, representan "el mundo de la vulnerabilidad" de la sociedad argentina.

Braida pidió priorizar a los sectores más vulnerables

"Que el Papa vaya a ese ámbito concreto, también nos hace ver el tema de los jubilados, la niñez o la salud de mucha gente. Los más postergados nunca pueden ser una variable de ajuste. Por eso, es importante que el Papa, inspirado por el Evangelio, vaya a este lugar o a la cárcel de Devoto", expresó el obispo.

Al referirse al contexto en el que se produciría la llegada del pontífice, reconoció que el país atraviesa una crisis económica y que existen dificultades de "confrontación" entre dirigentes políticos. Sin embargo, consideró que esas diferencias pueden superarse si se "prioriza el bien común" y se presta atención a quienes "están más desprotegidos".

El obispo cuestionó los dichos de Javier Milei

Consultado sobre las declaraciones de Milei, quien negó que haya familias a las que no les alcance el sueldo, Braida respondió: "Más que las declaraciones, hay que mirar la realidad".

También planteó que la dirigencia social y política tiene responsabilidades frente a las carencias, y llamó a promover una mayor participación ciudadana. "La dirigencia social y política tiene un rol por su responsabilidad, pero hay que alentar mucho más la participación ciudadana para que entre todos nos sintamos corresponsables para enfrentar las carencias que sufren muchas personas", afirmó.

Rechazo a las agresiones contra periodistas

En relación con los insultos de Milei a periodistas y sus declaraciones sobre quemar en la hoguera a quienes se oponen a su modelo, Braida pidió dejar atrás las descalificaciones. "Más allá de lo que diga el Presidente, hay que superar todo tipo de agresión y descalificación de toda persona", sostuvo.

"Detrás de todo periodista o trabajador hay una persona. Hay que aprender a mirar con más profundidad", agregó. Además, consideró que la presencia del Papa podría contribuir a moderar los discursos agresivos y abrir una etapa de mayor diálogo y consenso.