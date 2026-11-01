El gobernador bonaerense sostiene que las candidaturas deben definirse en las urnas y no en acuerdos cerrados. La postura generó cruces con el cristinismo, mientras crece la expectativa por una posible comunicación de la ONU sobre Cristina Kirchner.

Axel Kicillof ratificó su respaldo a las PASO como mecanismo para definir candidaturas y agitó la discusión interna del peronismo. En un encuentro con intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el gobernador bonaerense sostuvo que está dispuesto a competir por la candidatura presidencial, cualquiera sea el rival.

La postura provocó reacciones en las redes de dirigentes alineados con Cristina Kirchner, cuyo entorno espera que el Comité de Derechos Humanos de la ONU se pronuncie sobre el pedido para que pueda presentarse como candidata. En paralelo, Sergio Massa sigue de cerca el escenario, con el objetivo de posicionarse como una figura capaz de reunir a los distintos sectores.

Kicillof defiende las PASO para definir candidaturas

En el MDF aseguran que el gobernador mantiene desde hace tiempo la misma posición: no retirar candidaturas y resolver las disputas mediante una competencia interna. “Siempre dijo eso. Para empezar nadie va a mover un dedo si después las candidaturas se resuelven entre cuatro paredes. Además, eso ya se hizo y salió mal”, expresó uno de los participantes del encuentro realizado en La Plata.

Durante una entrevista en Jujuy, Kicillof también afirmó que “en el peronismo hay diferencias y lo mejor es que decida la gente”. A su entender, una interna facilitaría además la construcción de un frente con otras fuerzas políticas.

La interna bonaerense y la reelección de intendentes

En la reunión también se habló de las candidaturas bonaerenses a gobernador e intendentes. Según lo conversado, podrían definirse en primarias, que por ley deben realizarse el mismo día que las nacionales si el Gobierno no consigue los votos para suspenderlas.

Ya hay varios dirigentes interesados en suceder a Kicillof, aunque ninguno tendría una ventaja concluyente. Entre los nombres con mayor conocimiento y respaldo aparecen los funcionarios Gabriel Katopodis y Carlos Bianco. El gobernador también impulsa la reelección indefinida de los intendentes, una propuesta que La Cámpora y el Frente Renovador no terminan de acompañar. “Todos los intendentes están de acuerdo con eso”, sostienen en su entorno, incluso en referencia a jefes comunales de otros espacios políticos.

La expansión nacional del Movimiento Derecho al Futuro

Kicillof continúa con su plan de ampliar la presencia territorial de su organización en el país, con especial atención a las provincias que no gobierna el peronismo. El viernes visitó Jujuy, donde firmó convenios con el gobernador radical Carlos Sadir y luego compartió actividades con el legislador provincial Rubén Rivarola, quien busca conservar la conducción del PJ local.

La visita generó una reacción de la senadora Carolina Moisés, que aspira a quedarse con el sello partidario y sumarlo al espacio dialoguista de los gobernadores Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Raúl Jalil, de Catamarca; y Gustavo Sáenz, de Salta. En el entorno de Kicillof, sin embargo, valoraron la participación de la militancia y el entusiasmo registrado en las actividades, en línea con lo observado en Misiones y Corrientes.

La expectativa de Cristina Kirchner ante el Comité de la ONU

Esta semana concluyen las sesiones del Comité de Derechos Humanos de la ONU, ante el que la defensa de Cristina Kirchner cuestionó su condena y pidió una medida cautelar para que pueda presentarse como candidata. Aunque en su entorno esperaban novedades recientes, un cable difundido sobre el caso indicó que un proceso de fondo de esas características podría llevar años.

Desde el entorno de la expresidenta aclararon que ese plazo correspondería al análisis de la condena y no al pedido cautelar sobre sus derechos políticos. Aun así, la información redujo las expectativas de una resolución inminente. En el cristinismo sostienen que una comunicación internacional favorable podría tener relevancia política, aunque parece difícil que por sí sola revierta el fallo de la Justicia argentina.

En un acto realizado esta semana en Lanús, Máximo Kirchner planteó: “¿Vamos a liberar a Cristina y la vamos a hacer presidenta?”. Desde ese sector recordaron que el Comité volverá a reunirse en marzo del año próximo y cuestionaron la existencia del cable difundido. La eventual comunicación de la ONU es considerada clave por el entorno de la expresidenta, que busca recuperar centralidad política mientras las encuestas la muestran en alza.

Cristina Kirchner mantiene su intención de competir

Dirigentes peronistas que la frecuentan aseguran que el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva le dio nuevas energías. Lula estuvo preso y luego volvió a la presidencia de Brasil para iniciar su cuarto mandato. “Está con muchas ganas”, comentó un dirigente del peronismo cercano a la expresidenta.

En su entorno aguardaban la publicación de una entrevista en la que Cristina Kirchner confirmaría su intención de presentarse si obtiene aval judicial. El exsenador Oscar Parrilli sostuvo: “La condena es una cuestión política, no es jurídica”. El viernes 6 es la fecha en la que esperaban que hubiera novedades.