Por Hermes 1 de noviembre de 2026 a las 9:30 a. m. · 2 min de lectura

El Gobierno cursó una invitación a la vicepresidenta para la recepción del 8 de noviembre en el Palacio Libertad. Desde su entorno, sin embargo, todavía no habían confirmado que la convocatoria hubiera llegado.

La vicepresidenta Victoria Villarruel fue invitada por el Gobierno nacional a participar de la recepción que encabezará Javier Milei para el papa León XIV en el Palacio Libertad. El encuentro está previsto para el 8 de noviembre, día en que el pontífice llegará a la Argentina.

La convocatoria se cursó pese a las tensiones públicas entre Milei y Villarruel, quienes compartieron fórmula electoral. La actividad tendrá lugar a las 18.30 en el antiguo Centro Cultural Kirchner y reunirá a autoridades, representantes de la sociedad civil y del cuerpo diplomático.

La invitación a Villarruel y la recepción en el Palacio Libertad

Al cierre de la información, desde el entorno de la vicepresidenta no habían confirmado que la invitación hubiera sido recibida. Durante la semana, señalaron que todavía no tenían novedades sobre el tema.

La visita del Papa también fue abordada en el Senado. El jueves, el cuerpo aprobó un proyecto de resolución para invitar a León XIV al Congreso y solicitar al Gobierno y al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que evalúen la posibilidad de realizar una asamblea legislativa para que el pontífice se dirija a los legisladores en el Palacio Legislativo.

El Senado pidió participación institucional en la visita papal

Otro artículo de la iniciativa solicitó al Poder Ejecutivo que, por medio de la Cancillería, «arbitre los medios para que la participación institucional del Senado» en el encuentro del Palacio Libertad. La propuesta fue impulsada por varios bloques de la Cámara alta.

Villarruel es católica practicante y pertenece a la rama lefebvriana. No tuvo contacto con León XIV, pero sí con su antecesor, el papa Francisco: el argentino Jorge Bergoglio la recibió en el Vaticano en 2024.

Milei dijo que el país recibirá al Papa «con los brazos abiertos»

A pocos días de la llegada del líder de la Iglesia Católica, Milei viajó a Neuquén para inaugurar un templo evangélico administrado por el padre de Nadia Márquez, senadora de La Libertad Avanza. Durante esa actividad, afirmó que el pueblo argentino recibirá «con los brazos abiertos» al papa León XIV.