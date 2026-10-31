La firma de tecnología agrícola interrumpió sus actividades en Villa Constitución, Santa Fe, en medio de una fuerte caída de ventas y problemas financieros. El dueño reconoció que llegó a un límite, mientras que el gremio cuestionó que se avanzara con los despidos sin garantizar las indemnizaciones.

La empresa de tecnología agrícola Plantium-Gentec atraviesa una profunda crisis financiera, marcada por la caída de las ventas y las dificultades de sus clientes para pagar. La compañía despidió a 84 empleados en su planta de Villa Constitución, Santa Fe, y, sumadas otras bajas y retiros voluntarios en distintas dependencias, se estima que las desvinculaciones alcanzaron a 100 trabajadores.

Varios empleados se enteraron de la decisión al llegar a la fábrica y encontrar la puerta cerrada con candados. El propietario, Jorge Gentili, resumió la situación con una frase: “Ya no puedo seguir”.

La crisis de Plantium-Gentec y la caída de las ventas

Gentili explicó que esperaba superar las dificultades con una recuperación de la actividad, pero las ventas no repuntaron. “Es imposible, pensé que lo íbamos a sortear, vino Expoagro y no pasó nada, Agroactiva tampoco y seguía endeudándome. No vendíamos la cantidad que necesitábamos. Llegué a un límite que no puedo más. Ya no puedo seguir”, señaló.

Entre los factores que llevaron a interrumpir las actividades, el empresario mencionó la caída del mercado interno, las demoras de los clientes en los pagos, el encarecimiento de los insumos y la apertura de las importaciones en un contexto de dólar barato.

Quiénes son los clientes de la empresa agroindustrial

El Grupo Plantium está integrado por las firmas Gentec y Plantium. Fundada en 2002, la compañía desarrolla tecnología para agricultura de precisión, entre ella pilotos automáticos, monitores multifunción, sistemas de guiado, dosificadores para siembra inteligente y un robot agrícola autónomo.

Según detalló Gentili, Gentec provee a cuatro clientes: la fabricante de cosechadoras Metalfor, las empresas de maquinaria agrícola Pauny y AGCO, y la propia Plantium. El empresario afirmó que las cuatro atraviesan dificultades y describió deudas y una caída de pedidos.

“Metalfor nos quedó debiendo, entre cheques devueltos y cuenta corriente, 500 millones de pesos. Pauny, que ahora está con un problema y nos está devolviendo todos los cheques. Plantium está en una situación seria y AGCO no nos compró más”, sostuvo.

Despidos en Villa Constitución y reclamo gremial

La empresa aceleró las negociaciones con trabajadores y representantes sindicales antes de resolver los despidos en la planta de Villa Constitución. Gentili reconoció el malestar de los empleados: “Están enojados conmigo y con razón. Yo no les puedo decir que están equivocados”. También indicó que entre las personas desvinculadas hay familiares de su pareja y planteó: “Con 80 años viviendo esto, ¿creés que lo hago porque quiero?”.

El empresario agregó que desde principios de año esperaba que la cosecha impulsara las ventas. “Yo traté desde principios de año, porque se venía la gran cosecha, que nosotros esto lo íbamos a sortear. Vino Expoagro, no pasa nada, iba a venir Agroactiva porque el productor va a poder comprar, seguí esperando y endeudándome, viene Agroactiva, cero. Va a venir agosto, septiembre, octubre, nada”, expresó.

El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Villa Constitución, Fulvio Monti, dijo que el gremio buscó alternativas que fueran “laboral, social y moralmente aceptables”. También coincidió con el diagnóstico sobre las dificultades del sector agropecuario y de la maquinaria agrícola.

El gremio cuestionó el pago de las indemnizaciones

“El campo la está pasando mal, la maquinaria está pasando mal, con un dólar que no sirve. La cosecha levanta lo mismo, pero hay un 30% de inflación en dólares. A eso se suma la apertura indiscriminada de los productos chinos”, describió Monti.

Sin embargo, el dirigente sindical cuestionó que la compañía avanzara con los despidos sin asegurar antes el pago de las indemnizaciones. “No podés desconocer la responsabilidad empresaria. No podés dejar a 84 empleados afuera, pretender seguir trabajando normalmente y decirles que, si te va bien, les vas a pagar”, reprochó.