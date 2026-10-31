El Círculo de Periodistas Parlamentarios acusó a la legisladora libertaria de relativizar la precarización laboral y obstaculizar el debate de proyectos para actualizar o prorrogar el régimen, cuya derogación está prevista para el 1 de enero de 2027.

El Círculo de Periodistas Parlamentarios cuestionó a la senadora libertaria Carmen Álvarez Rivero por, según sostuvo, relativizar la situación de los trabajadores de prensa y obstaculizar el tratamiento de proyectos para actualizar o prorrogar el Estatuto del Periodista. La derogación de la normativa está prevista para el 1 de enero de 2027.

En un comunicado, la asociación que reúne a periodistas, cronistas, redactores y fotógrafos acreditados en el Congreso afirmó que los legisladores deben impulsar debates y respuestas a los problemas sociales, y no limitarse a comentar la realidad.

Cuestionamientos por el debate del Estatuto del Periodista

El Círculo señaló que Álvarez Rivero se refirió "con displicencia" a la "precarización laboral" que atraviesan los trabajadores de prensa. A criterio de la entidad, la senadora debería promover soluciones legislativas en lugar de limitarse a describir esa situación.

"Consideramos especialmente preocupante que la senadora, además de relativizar la situación de los trabajadores de prensa, obstaculice el tratamiento de los proyectos legislativos presentados para abordarla. Impedir esos debates supone desatender sus responsabilidades institucionales y debilitar el funcionamiento democrático del Congreso".

La entidad también sostuvo que "la democracia necesita instituciones fortalecidas y legisladores comprometidos con las responsabilidades para las que fueron elegidos" y que su función es impulsar el debate y la búsqueda de respuestas a los problemas de la sociedad.

La respuesta de Álvarez Rivero y el reclamo de SiPreBA

El pronunciamiento se conoció después de que la legisladora respondiera en redes sociales a una publicación de la periodista Guadalupe Toral. Allí escribió: "La precarización del periodismo es una realidad desde el 2001, por lo menos. ¡Vamos la igualdad ante la ley! Es la garantía constitucional".

Un día antes, trabajadores de prensa se movilizaron frente al Congreso para reclamar que Álvarez Rivero, como presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión del Senado, acelere el tratamiento de los proyectos vinculados con el estatuto.

Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) reclamaron: "Exigimos lo elemental en un ámbito que se supone debería ser la casa de la democracia: que se reúnan, que trabajen y que traten los proyectos presentados".

La derogación del régimen y los derechos de prensa

El sindicato busca acelerar el debate y lograr la aprobación de un nuevo estatuto, luego de la derogación del Estatuto del Periodista Profesional por parte del Congreso. La norma, vigente desde 1946, establecía condiciones laborales específicas para los trabajadores de prensa en la Argentina.

La eliminación del régimen quedó contemplada en la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. La medida reabrió la discusión sobre la continuidad de los derechos particulares del sector y sus posibles efectos en la libertad de expresión.