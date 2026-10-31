El Presidente participará de la apertura del auditorio Jesús es Rey y luego regresará a Buenos Aires. En paralelo, el Gobierno prepara su viaje a España para la XXX Cumbre Iberoamericana.

El presidente Javier Milei viajará a Neuquén para participar de la inauguración del nuevo auditorio de la iglesia evangélica Jesús es Rey, que se realizará el sábado a las 19. El templo, liderado por el pastor Hugo Márquez, padre de la senadora libertaria Nadia Márquez, será el más grande de la Patagonia.

Al llegar a la provincia, el mandatario será recibido por el gobernador Rolando Figueroa. Luego se trasladará al auditorio, donde estarán los pastores Hugo Márquez y Matías Riffo, además de funcionarios nacionales, provinciales y locales.

La agenda de Milei en Neuquén y su regreso a Buenos Aires

Durante la inauguración, Milei dará un breve discurso y recibirá la bendición de los pastores. Está previsto que después emprenda el regreso a Buenos Aires y llegue a la estación militar de Aeroparque a las 22.25.

La visita también se produce en medio de la indefinición sobre la presidencia de la estratégica comisión de Acuerdos del Senado. La presencia del Presidente es leída como un gesto de respaldo a Nadia Márquez, elegida por Karina Milei para ocupar ese lugar.

Villarruel dispuso un programa de alivio financiero para empleados del Senado

En otro frente político, la vicepresidenta Victoria Villarruel firmó un decreto que crea un programa de Alivio Financiero destinado exclusivamente a empleados del Senado. La medida, establecida mediante el decreto presidencial del Senado 0630/2026, contempla adelantos excepcionales de haberes a tasa cero para facilitar la cancelación de obligaciones.

Por su parte, el diputado de izquierda Néstor Pitrola lanzó una advertencia al Gobierno al referirse a las protestas registradas en Europa. "La rebelión de la juventud y los trabajadores se extiende por toda Europa. Agárrense Milei y los burócratas de la CGT, porque estos son los aires que vienen por el Océano Atlántico", sostuvo el referente del Partido Obrero.

Las señales políticas rumbo a las elecciones presidenciales

Una encuesta electoral planteó que, a un año de las elecciones presidenciales, el escenario permanece abierto. El sondeo también puso el foco en las posibles alternativas para un balotaje entre el oficialismo y el peronismo, en un contexto de paridad e incertidumbre.

En la madrugada del sábado, Milei compartió en redes sociales un mensaje sobre la campaña electoral del año próximo. El texto advertía que estaría "bancada en buena parte con plata que viene de Brasil", en referencia al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. "Tomar nota", escribió el mandatario al replicar la publicación.

A su vez, el expresidente y líder del PRO, Mauricio Macri, reapareció públicamente mientras continúan las negociaciones sobre la posible suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. Macri afirmó que las conversaciones entre el PRO y La Libertad Avanza están estancadas.

Milei prepara un nuevo viaje a España

Mientras se organizaba la actividad en Neuquén, el Gobierno avanzaba con los preparativos para el próximo viaje del Presidente a España. Milei participará allí de la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes y jefas de Estado y de Gobierno.