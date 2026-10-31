El Presidente habló durante más de dos horas ante 650 estudiantes en un encuentro cerrado, sin acceso para la prensa. Durante la exposición volvió a cuestionar al periodismo y respondió preguntas sobre economía, política y su vínculo con Donald Trump.

El presidente Javier Milei dio una clase este viernes por la tarde en la Universidad Torcuato Di Tella, ante 650 estudiantes. La actividad fue privada: solo ingresaron alumnos inscriptos previamente, hasta completar el cupo, y no se permitió el acceso a la prensa ni a docentes que no estuvieran anotados. Tampoco se difundió información oficial sobre los temas tratados.

El mandatario llegó a las 18.50, acompañado por su comitiva y bajo un importante operativo de seguridad de la Policía Federal. Ingresó por el estacionamiento, no por la entrada principal de la avenida Figueroa Alcorta. Algunos estudiantes que salían del edificio filmaron su llegada, mientras que durante su permanencia se restringieron las entradas y salidas.

La clase de Milei en la Universidad Di Tella

La convocatoria reunió mayoritariamente a jóvenes y, a simple vista, hubo más hombres que mujeres. La exposición se realizó en los talleres de la universidad, ubicados en el subsuelo, y se retransmitió en el aula Sáenz Valiente 203 y en el comedor. Los alumnos también pudieron enviar preguntas mediante un código QR, que serían respondidas al final.

Según reconstruyeron estudiantes presentes, Milei abrió la charla con paralelismos entre los Diez Mandamientos y los ideales libertarios. También mencionó personajes mitológicos en una reflexión sobre la moral como política de Estado. Luego profundizó sus planteos políticos y económicos.

“En ese momento empezó a elevar la voz y habló de que la deuda pública es un robo”, relató un estudiante.

Durante la exposición, el Presidente volvió a cuestionar al periodismo y se refirió a los periodistas como “esas basuras con micrófonos ensobrados”. Según los alumnos, a diferencia de lo ocurrido cuando enumeró logros de su gestión, esas expresiones no fueron acompañadas por aplausos.

Preguntas sobre economía, política y Donald Trump

Antes del cierre, cuatro estudiantes le hicieron preguntas sobre el programa de estabilización, la dicotomía entre la derecha y la izquierda y su vínculo con Donald Trump. La intervención duró más de dos horas. Milei destacó, entre otras frases, “Bajamos la inflación”, y se despidió con un “muchas gracias”, sin recurrir a su habitual “viva la libertad carajo”.

La visita se produjo durante una semana de intensa actividad política para el Presidente, tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de Brasil y la salida del país de Flávio Bolsonaro, el candidato respaldado por Milei. Después de la derrota, el senador brasileño pasó por Argentina y Ecuador antes de viajar a Estados Unidos.

Alta demanda y operativo de seguridad en la Di Tella

El operativo policial comenzó varias cuadras antes del ingreso. Hubo efectivos en la avenida Figueroa Alcorta y vehículos oficiales en la zona. Los estudiantes debieron atravesar controles policiales para entrar al encuentro. Una alumna de tercer año de Ciencias Sociales contó que los cupos se agotaron pocos minutos después de que la convocatoria se publicara en los canales oficiales de la universidad.

“Quise anotarme y no pude. Quería ir a escuchar las ideas del Presidente y cuáles son sus planes para 2027”, explicó la estudiante, que pidió reservar su identidad.

La alumna señaló que la universidad suele organizar conversaciones con dirigentes políticos, aunque ninguna había generado un interés comparable. La actividad fue organizada por M.E.N.E.M. (Movimiento Estudiantil del Nuevo Encuentro Mayoritario), una agrupación surgida en 2021 que reivindica las presidencias de Carlos Menem y promueve encuentros con dirigentes y figuras públicas. Entre quienes participaron de sus actividades estuvieron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el expresidente Alberto Fernández.

La visita también generó críticas dentro de la institución. Una estudiante de tercer año de Ciencias Sociales, integrante de Autoconvocados Di Tella, agrupación nacida durante la cuarta marcha federal universitaria, cuestionó que la presencia presidencial pudiera asociar a la facultad con una sola corriente política.

“Queda como un bastión del liberalismo y no es así. Respeto que venga porque es el Presidente pero anula las pluralidad de voces que hay en la facultad, y queda la facultad teñida. Adentro hay un montón de gente que piensa distinto”

Las clases universitarias de Milei durante su gestión

No es la primera vez que Milei elige una universidad privada para dar una clase durante su gestión. En mayo participó de una clase de Macroeconomía Avanzada en la Universidad de San Andrés, junto al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Hasta ahora, sus actividades académicas en el país se realizaron en instituciones privadas y no se conocen antecedentes de una clase similar en una universidad pública.

La última vez que había hablado ante estudiantes fue a fines de agosto, durante una visita a la escuela ORT. En esa ocasión, alentó a los alumnos a cuestionar a los periodistas: “Si quieren abuchear más fuerte a los periodistas, se los voy a festejar”.