Ante unos 43 intendentes bonaerenses, el gobernador dijo que está dispuesto a competir en una interna y rechazó que las candidaturas se definan a dedo. También respaldó la reelección de los jefes comunales y empoderó a Gabriel Katopodis y Julio Alak para la disputa provincial.

Axel Kicillof les planteó a unos 43 intendentes bonaerenses que está dispuesto a competir en una PASO o una interna frente a otros postulantes peronistas, entre ellos Cristina Kirchner y Sergio Massa. “Compitamos”, fue el mensaje que transmitió durante un encuentro con dirigentes que le reclamaron definiciones sobre la estrategia electoral y el apoyo a la reelección indefinida de los jefes comunales.

La reunión se realizó el miércoles en la residencia del gobernador, entre las 16 y las 19.30. En medio del debate nacional sobre una posible suspensión de las primarias para el año próximo, Kicillof manifestó que no le incomoda que haya otros candidatos.

Kicillof pidió una interna sin candidaturas definidas a dedo

De acuerdo con uno de los participantes, el mandatario sostuvo que “está decidido a acordar, pero no a negociar. O sea, no al 'toma y daca'. Por eso nos pidió que nos preparemos para ir a una PASO o a una interna”.

“No puede ser que el futuro de nuestro espacio dependa de decisiones tomadas a dedo o de acuerdos de rosca. Si queremos construir una alternativa política con fuerza y legitimidad, tenemos que confiar en la democracia, abrir la competencia y dejar que sea la gente la que decida quiénes tienen que ser nuestros candidatos”.

El gobernador también rechazó la posibilidad de una mesa política que resuelva las candidaturas sin competencia. “Nosotros vamos a defender nuestro proyecto y nuestras ideas. Acá nadie está construyendo un proyecto personal”, expresó. Entre los nombres que podrían disputar una candidatura presidencial también se mencionaron a Sergio Uñac y a la expresidenta, cuya eventual postulación promueve La Cámpora, agrupación fundada por Máximo Kirchner.

La reelección de intendentes, otro eje del encuentro

La convocatoria fue impulsada por el espacio interno Movimiento Derecho al Futuro. Uno de los asistentes destacó el crecimiento político del gobernador y afirmó: “Todo el mundo le quiere explicar a Axel lo que tiene que hacer... pero cada día mide un puntito más”. En la reunión, los presentes coincidieron en que “cuatro años más de este modelo sería un desastre para el país”.

Kicillof respaldó además la reelección de los intendentes, que expusieron sus posiciones por sección electoral. En el Senado bonaerense, presidido por Verónica Magario, está pendiente el tratamiento de un proyecto sobre el tema. Durante el encuentro se señaló que los jefes comunales del Frente Renovador apoyarían la iniciativa, aunque Massa sostiene que debe existir un límite a las reelecciones indefinidas.

Desde el massismo rechazaron esa versión y afirmaron: “No hay ninguna presión berreta desde operaciones de prensa que vaya a cambiar la posición del FR ya que Rubén Eslaiman es el autor del proyecto de Ley que dice NO a las reelecciones”.

Katopodis y Alak, con protagonismo en la disputa bonaerense

El gobernador también dio impulso a Gabriel Katopodis y Julio Alak de cara a la próxima disputa bonaerense, en la que se elegirá a un nuevo mandatario provincial. Entre los intendentes presentes estuvieron Ariel Sujarchuk, de Escobar; Alak, de La Plata; Mario Secco, de Ensenada; Andrés Watson, de Florencio Varela; Mariano Cascallares, de Almirante Brown; Jorge Ferraresi, de Avellaneda, y Alberto Descalzo, de Ituzaingó.

Por el gabinete provincial participaron Katopodis, el jefe de Gabinete, Carlos “Carli” Bianco; el ministro de Seguridad, Javier Alonso, y Andrés “Cuervo” Larroque, responsable del área social. Katopodis fue el único integrante del equipo ministerial que intervino durante la reunión.

La estrategia de Kicillof ante Massa y Cristina Kirchner

Este viernes, Kicillof viajó a Jujuy y visitó al gobernador radical Carlos Sadir, quien lo recibió. El mandatario bonaerense prevé recorrer también Chubut y Mendoza, en una agenda orientada a reunirse con distintos sectores del peronismo.

En su entorno reconocen que Massa mantiene activa su posibilidad de competir por la candidatura presidencial y que podría sostenerla hasta las últimas instancias. También consideran que Cristina Kirchner mantendrá vigente la posibilidad de postularse, en un escenario condicionado por su situación judicial y por una definición de un comité de la ONU que podría demorar años.

La condena contra la expresidenta incluye prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Según el texto, quedó excluida del padrón electoral y no puede afiliarse a un partido, votar, ser candidata ni ocupar un cargo público. Cristina habría considerado que su hijo Máximo Kirchner fuera el candidato, pero la continuidad del juicio por Hotesur-Los Sauces durante todo 2027 debilitaría esa alternativa. Entre otros posibles nombres aparecen Mayra Mendoza, Wado de Pedro y algún intendente de La Liga, espacio en el que tienen peso Federico Otermín, Mariel Fernández y Federico Achával.

Al cierre del encuentro, Kicillof afirmó: “yo no voy a negar a nadie que me quiera votar, como Julio Bárbaro”, en referencia a declaraciones recientes del exinterventor del COMFER durante el gobierno de Néstor Kirchner. También recibió el respaldo del dirigente de derecha Santiago Cúneo.