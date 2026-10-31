El gobernador bonaerense amplía sus contactos en las provincias mientras Milei busca acuerdos con mandatarios peronistas. En La Libertad Avanza, Patricia Bullrich suma señales de autonomía y enfrenta límites a una eventual candidatura presidencial.

Con la mirada puesta en las elecciones de 2027, Axel Kicillof recorre provincias para construir un espacio federal por fuera de la conducción del PJ. En paralelo, Javier Milei busca respaldo de gobernadores peronistas para avanzar con el Presupuesto 2027 y la suspensión de las PASO, mientras Patricia Bullrich marca diferencias dentro del oficialismo.

El escenario político se desarrolla en medio de una economía en crisis y de movimientos que anticipan disputas por candidaturas y alianzas. En ese tablero, cada dirigente busca ampliar su margen de acción de cara al próximo turno electoral.

Kicillof busca ampliar su armado federal

El viernes, Kicillof visitó Jujuy y se reunió con el gobernador radical Carlos Sadir. Ambos presentaron convenios de cooperación en salud, educación, seguridad y ciencia. Durante el encuentro se planteó: "En democracia, pensar distinto no convierte a nadie en enemigo".

La recorrida continuó en Palpalá, junto al intendente Rubén Rivarola, y terminó con un acto en el club Altos Hornos Zapla. En la comitiva bonaerense interpretaron la visita como una señal de que Milei pierde fuerza en las provincias. Dirigentes jujeños mencionaron una caída de su imagen, de 66 a 33 por ciento, en línea con el retroceso que, según señalaron, también se observa a nivel nacional. "Lo que ayer era un impulso hoy es un ancla para los gobernadores que aspiran a reelegir", resumió un funcionario bonaerense vinculado al armado nacional de Kicillof.

La estrategia del gobernador comenzó el 2 de abril en Ushuaia y apunta a distritos gobernados por la UCR y el PRO. Entre Ríos, Santa Fe y Chubut esperan una fecha para recibirlo. Además, el miércoles Kicillof reunió en Grupo Provincia a sectores del peronismo santafesino, entre ellos el Movimiento Evita y Ciudad Futura, y les pidió organizar un acto antes de fin de año. Evitó intervenir en las internas locales y apuesta a sumar espacios con la participación de Andrés Larroque y Gabriel Katopodis.

Las PASO y la interna peronista de cara a 2027

El armado enfrenta una dificultad: si se eliminan las PASO, las candidaturas deberán definirse en internas partidarias, y Kicillof no tiene asegurado que el PJ habilite una competencia. Los intendentes del Movimiento Derecho al Futuro, que impulsaron el desdoblamiento bonaerense de 2025, ahora aceptan votar en 2027 junto con el resto del país.

Jorge Ferraresi pidió una estrategia conveniente para Kicillof, mientras Lucas Ghi dijo que acompañará lo que resuelva el gobernador. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, reconoció que, si siguen vigentes las PASO nacionales, resulta difícil pensar en una fecha electoral propia para la provincia.

Milei y Jalil exploran un acuerdo con sectores del PJ

Milei llegó a Catamarca el martes 27, en su primera visita a la provincia desde que asumió. El gobernador Raúl Jalil lo recibió con un cordón de honor. También viajaron Karina Milei, Luis Caputo y Diego Santilli. Al día siguiente, el Presidente inauguró plantas de carbonato de litio de Rio Tinto en el salar del Hombre Muerto, dentro del Proyecto Fénix, una inversión de más de 530 millones de dólares, de los cuales 251 millones están bajo el RIGI.

La actividad en torno al litio coincidió con las negociaciones de la Casa Rosada para conseguir apoyo de los gobernadores al Presupuesto 2027 y a la suspensión de las PASO. En ese marco, Milei y Jalil intercambiaron elogios. El mandatario catamarqueño propuso a Karina Milei crear una línea del PJ que respalde la reelección presidencial y afirmó contar con el visto bueno de Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y Gustavo Sáenz, de Salta. La iniciativa reforzaría el acercamiento de dirigentes peronistas al oficialismo libertario.

Jalil no buscará un tercer mandato y respaldará a Gustavo Saadi para la gobernación, en un entendimiento con Lucía Corpacci, quien mantiene distancia del Gobierno nacional. A su vez, referentes libertarios de Catamarca manifestaron a Milei su rechazo a un acuerdo con Jalil. El Presidente no asistió al acto que le habían organizado militantes locales.

Pagos a sanatorios y firmas vinculadas a la familia Jalil

La visita presidencial coincidió con la difusión de un relevamiento de boletines oficiales de Catamarca. Según esos registros, hasta el 23 de octubre el Ministerio de Salud firmó 430 resoluciones que ordenan pagos por 1.773,7 millones de pesos al Sanatorio Pasteur, el Sanatorio Junín, el Instituto Médico Privado y la Fundación Dr. José Guido Jalil, entidades ligadas a la familia del gobernador.

Bullrich marca diferencias dentro de La Libertad Avanza

La interna oficialista sumó tensión después de que Martín Menem afirmara el jueves ante estudiantes que La Libertad Avanza no tiene dos candidatos y que el único es Milei. La declaración cobró fuerza el viernes, cuando la cuenta El Jefe, vinculada al equipo digital de Menem, publicó un recorte de menos de un minuto que luego compartió el Presidente. El mensaje apuntó a descartar una eventual primaria libertaria que Bullrich contempla como alternativa.

Bullrich había dicho que está preparada para ser Presidenta, aunque no confirmó una candidatura. También se diferenció de los ataques de Milei al periodismo durante una cena de la Fundación Faro. Fue la primera dirigente oficialista en reconocer el triunfo de Lula y sostuvo que "la gente decide en las urnas y su voluntad se respeta". El Gobierno afirmó que había tomado nota del resultado.

Además, la senadora presionó para que Santilli presente su informe en el Senado a fines de noviembre. Sería el primero desde que asumió, el 30 de junio. La iniciativa recibió una señal de límite del embajador Peter Lamelas, quien afirmó que el candidato de Trump es Milei. Bullrich espera las elecciones estadounidenses del martes 3 de noviembre con la expectativa de que una derrota de Trump fortalezca su propuesta de un "mileísmo sin Milei".

Qué dicen las encuestas sobre Bullrich, Milei y Kicillof

El respaldo de Bullrich se apoya en sondeos. Una encuesta de CB Global Data, realizada sobre 1.151 casos, la ubica 7,2 puntos por encima de Kicillof en un eventual balotaje: 47,3 contra 40,1 por ciento. En la misma medición, Milei supera al gobernador bonaerense por 2,4 puntos, con 43 contra 40,6 por ciento.