En La Libertad Avanza niegan que Karina Milei busque desplazar a Patricia Bullrich, mientras crecen las señales de disputa interna. Javier Milei prevé coincidir con Lula da Silva en Madrid y circula una versión sobre una filtración vinculada con Santiago Caputo.

La tensión dentro de La Libertad Avanza crece ante la posibilidad de que Patricia Bullrich deje el Gobierno y avance con una candidatura presidencial. Sin embargo, en el oficialismo rechazan que Karina Milei quiera desplazarla o reemplazarla por Nadia Márquez al frente del bloque en el Senado.

Un operador libertario resumió el clima interno con una frase: "Está todo muy picante pero no hay chance de que Karina la eche a Pato. No va a pasar. Que quede como la Chacho Álvarez y se vaya ella". En el espacio también calificaron como falsa la versión sobre un supuesto intento de Karina Milei de apartar a la exministra de Seguridad.

Bullrich y las señales sobre una candidatura presidencial

Personas cercanas a Bullrich la ven entusiasmada con la posibilidad de competir por la Presidencia, pese a que atraviesa un momento personal y familiar difícil. Se esperaba que esta semana comenzara a instalar públicamente una ruptura, pero la agenda vinculada con Flávio Bolsonaro desplazó el tema. En los próximos días podría haber definiciones.

El presidente Javier Milei publicó el viernes una señal en redes sociales al republicar un mensaje de la cuenta paralela de X de Karina Milei. El posteo incluía un video de Martín Menem, quien afirmó: "No hay dos candidatos en La Libertad Avanza".

Milei y Lula coincidirán en la Cumbre Iberoamericana

El mensaje compartido sostenía que el liderazgo de Milei es único y que la Argentina libertaria se consolidará en 2027. La publicación fue interpretada en el oficialismo como una referencia a la disputa política y a la posibilidad de que Bullrich busque competir por la Presidencia.

En paralelo, Milei coincidirá con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la Cumbre Iberoamericana en Madrid, prevista para los días 4 y 5 de noviembre. Ambos mandatarios confirmaron su asistencia. En la Casa Rosada anticipan que el mandatario argentino intentará evitar una fotografía o un encuentro informal con Lula.

La versión sobre Santiago Caputo y una filtración

La posible coincidencia entre los presidentes se produce después de que Milei ayudara a Flávio Bolsonaro a salir de Brasil, según el relato del artículo original. En las últimas horas también circuló una versión sobre el operativo: sostiene que una información acerca de un avión en Iguazú, que habría trasladado a Bolsonaro hacia Estados Unidos, no fue una maniobra de distracción, sino una filtración que generó malestar en el entorno de Santiago Caputo.

De acuerdo con esos rumores, el empresario Leonardo Scaturicce, dueño de Flybondi y exintegrante de la SIDE, habría filtrado los datos y puesto en riesgo el plan. Aunque ambos habían mantenido una relación cercana durante los últimos años, la versión indica que desde hace algunos meses están enfrentados con el asesor de Milei.