Por Hermes 31 de octubre de 2026 a las 9:30 a. m. · 2 min de lectura

El presidente de Diputados descartó que haya otra candidatura presidencial en el espacio para 2027 y respaldó a Javier Milei. Sus declaraciones se conocieron después de que Patricia Bullrich dijera que se siente preparada para competir.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, descartó que haya dos candidatos presidenciales en La Libertad Avanza y sostuvo que Javier Milei es el único postulante del espacio para 2027. Sus declaraciones se produjeron luego de que la senadora Patricia Bullrich insinuara que podría competir por la Presidencia.

“No hay dos candidatos en La Libertad Avanza a la Presidencia”, afirmó Menem durante una reunión en el Congreso con dirigentes de la Federación Universitaria del Río de la Plata (FURP).

El titular de Diputados, quien también es vicepresidente nacional de LLA y presidente del partido en La Rioja, agregó: “Soy vicepresidente del partido a nivel nacional y presidente por mi distrito, que es La Rioja, y te diría que es unánime que el único candidato de La Libertad Avanza es Javier Milei”.

Menem destacó el liderazgo de Javier Milei

Menem calificó al Presidente como “único” e “irrepetible” y consideró que no surgirá otro dirigente con las características que, a su juicio, reúne el economista. “Su nivel académico, lo que genera, su nivel intelectual. Argentina es premiada con Javier Milei como presidente. Lo tienen que aprovechar todos los argentinos, no solo La Libertad Avanza”, expresó.

Las declaraciones llegaron una semana después de que Bullrich afirmara que se siente en condiciones de buscar la Presidencia. “Estoy preparada para ser presidente, pero una tiene que saber esperar su momento”, dijo. También señaló: “Estamos a un año todavía”.

Las diferencias entre Bullrich y el Gobierno

La senadora acompañó sus declaraciones con un video publicado en sus redes sociales, en el que volvió a coquetear con una posible candidatura. El spot, musicalizado con “Es un secreto”, del grupo de reguetón Plan B, incluyó imágenes del Congreso y el mensaje: “Patricia sabe de la fuerza de los argentinos. Patricia conoce Argentina”.

La publicación se dio en un contexto de diferencias dentro del oficialismo. Uno de los últimos contrapuntos entre Bullrich y Milei estuvo relacionado con las elecciones de Brasil: mientras el Presidente no reconoció el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje y ayudó a Flávio Bolsonaro a huir a Estados Unidos, la senadora felicitó al mandatario reelecto.

“La gente decide en las urnas y su voluntad se respeta. Ese es el principio fundamental de toda democracia. Tenemos profundas diferencias políticas con el nuevo gobierno de Brasil, pero nuestros países comparten una historia, intereses estratégicos y enormes oportunidades de cooperación”, escribió Bullrich en su cuenta de X.