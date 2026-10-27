Por Hermes 27 de octubre de 2026 a las 9:26 a. m. · 1 min de lectura

El Gobierno nacional ha emitido una respuesta oficial a la solicitud de la Asociación de Trabajadores del Estado sobre la necesidad de información acerca del estado de salud del presidente Javier Milei. En la comunicación dirigida al secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, se

El Gobierno nacional ha emitido una respuesta oficial a la solicitud de la Asociación de Trabajadores del Estado sobre la necesidad de información acerca del estado de salud del presidente Javier Milei. En la comunicación dirigida al secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, se señala que "El Señor Presidente de la Nación Argentina ostenta el cargo de elección popular, conforme a los términos y requisitos previstos en la Constitución Nacional Argentina", firmada por Laura Zuvanic, directora general de Recursos Humanos de la Secretaría de Presidencia de la Nación.

Adrián Ravier, vocero del Gobierno, ofrecerá este martes una nueva conferencia de prensa a las 11 de la mañana en la Casa Rosada.

Este miércoles, el presidente Javier Milei se trasladará a la provincia de Catamarca, donde, en horas de la tarde, asistirá a la inauguración de nuevas plantas para la producción de carbonato de litio de la empresa Río Tinto. Se espera que la actividad comience a las 17 horas.

Además, el Gobierno ha aprobado el ingreso del proyecto minero Agua Rica al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el cual contempla inversiones que superan los 6.300 millones de dólares para el desarrollo y explotación de un yacimiento a gran escala que incluye cobre, oro, plata y molibdeno.

Ayer, Javier Milei se mantuvo en silencio sobre la elección de Lula en Brasil, quien ganó el balotaje presidencial frente a Flávio Bolsonaro. Según la minuta oficial, los resultados de las elecciones en el principal socio comercial de Argentina no fueron mencionados en la reunión de Gabinete realizada el lunes por la mañana.

Casi 36 horas después de confirmarse el resultado, Argentina se convierte en el único país de América del Sur que aún no se ha pronunciado al respecto.