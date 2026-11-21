La Justicia de Córdoba condenó a seis agentes penitenciarios del Chaco y a Ángela Etudie por facilitar la fuga de Roberto José Carmona en 2022. El escape terminó con el asesinato del taxista Javier Bocalón.

La Cámara en lo Criminal y Correccional de 8ª Nominación de Córdoba condenó por unanimidad a seis agentes penitenciarios del Chaco y a Ángela Elizabeth Etudie, esposa de Roberto José Carmona, conocido como la Hiena Humana. El tribunal los responsabilizó por facilitar la fuga del condenado, ocurrida en diciembre de 2022 y seguida por el asesinato del taxista Javier Bocalón.

La pena más alta fue para el penitenciario Juan José Penayo, sentenciado a 3 años y 6 meses de prisión e inhabilitación absoluta por el triple de ese período. Fue hallado culpable de incumplimiento de los deberes de funcionario público y favorecimiento de evasión dolosa, y quedó detenido de inmediato en la sala de audiencias.

Etudie recibió 3 años de prisión efectiva como autora de favorecimiento de evasión dolosa. Una vez que el fallo quede firme, la Justicia analizará si puede cumplir la pena bajo arresto domiciliario.

Las condenas a los penitenciarios por la fuga de Carmona

Los otros cinco guardiacárceles fueron condenados por favorecer la fuga de manera culposa e incumplir sus deberes. David Rubén Bravo recibió 1 año y 7 meses de prisión efectiva, mientras que Leandro Omar González fue sentenciado a 2 años de prisión condicional.

Liber Omar Salinas y Walter Gustavo Gómez recibieron 1 año y 9 meses de prisión condicional cada uno. En tanto, Jorge Antonio Sánchez fue condenado a 1 año y 6 meses bajo la misma modalidad. Para los cinco se dispuso también una inhabilitación especial por el doble del tiempo de sus condenas y el pago del máximo de la multa prevista.

Además, los jueces técnicos remitieron los antecedentes a las autoridades chaqueñas para que se investigue la posible comisión de delitos por parte del exjuez Juan José Cima y de la jueza Ligia Alejandra Duca, quienes avalaron las salidas transitorias de Carmona. Los fundamentos del fallo se conocerán dentro de dos semanas.

El escape que terminó con el asesinato de Javier Bocalón

El 13 de diciembre de 2022, Carmona escapó de la casa de su esposa, en el barrio Las Violetas de Córdoba, durante una salida transitoria. Los guardias que debían custodiarlo miraban la semifinal del Mundial de Qatar entre Argentina y Croacia. El preso volvió así a las calles después de 36 años detenido.

Durante la fuga, subió al taxi que manejaba Bocalón y, pocas cuadras después, lo apuñaló al menos seis veces. Según el propio Carmona, el cuchillo se lo había comprado a uno de sus custodios. La Policía lo recapturó dos horas más tarde.

Al ser juzgado por esos hechos, Carmona habló sin mostrar arrepentimiento y con extrema frialdad:

"Como el delincuente que he sido toda mi vida me convertí en un maldito depredador. Como un hombre en el medio del mar, trata de mantenerse a flote a cualquier precio".

Los crímenes que marcaron la historia de Carmona

La trayectoria criminal de Carmona se remonta a su infancia, atravesada por el abandono y la violencia. Hijo de una madre alcohólica y prostituta y de un padre golpeador que lo dejó cuando era chico, fue internado por el Estado en el hogar Villa Elisa, en La Plata, donde sufrió abusos. A los 10 años ya delinquía y, antes de cumplir 18, era habitual de los institutos de menores.

Su primer crimen ocurrió en el verano de 1986, en Córdoba: secuestró y asesinó a Gabriela Ceppi, de 16 años. El caso conmocionó a la sociedad cordobesa y derivó en una condena a prisión perpetua, pero su violencia continuó en prisión.

En la penitenciaría de barrio San Martín hirió gravemente a dos internos: a uno le arrojó caramelo caliente en la cara durante una disputa por una mujer y a otro le tiró aceite hirviendo en el rostro. En 1994 mató a puñaladas al recluso Héctor Bolea, con quien disputaba el control del lugar. Tres años después, en el complejo penitenciario de Resistencia, asesinó a Demetrio Pérez Araujo con un palo de escoba afilado.

Una nueva prisión perpetua y el traslado a Cruz del Eje

Pese a sus antecedentes y a ser considerado una figura temida y aislada tras las rejas, Carmona tenía salidas transitorias autorizadas por un juzgado de ejecución penal de Chaco para visitar a su esposa. Días después de ser recapturado, en diciembre de 2022, fue alojado en el complejo penitenciario de máxima seguridad de Cruz del Eje, donde permanece preso. Antes había pasado brevemente por la unidad de Bouwer.

En mayo de 2024, un jurado popular de la Cámara 8ª del Crimen lo declaró culpable en un juicio oral realizado bajo estrictas medidas de seguridad. Carmona permaneció dentro de una cabina de vidrio blindado. Fue condenado por evasión, robo calificado en concurso real con homicidio doblemente calificado por alevosía y criminis causae, y robo calificado reiterado. La sentencia derivó en una nueva prisión perpetua.

Con las condenas dictadas ahora, la Justicia completó el juzgamiento de quienes facilitaron la fuga que culminó con la muerte de Bocalón en las calles de Córdoba.