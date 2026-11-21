El principal acusado del crimen declaró durante más de dos horas ante el fiscal Raúl Garzón y sostuvo que la adolescente salió viva de la casa. También pidió un careo con Osvaldo Fassetta, imputado por encubrimiento agravado.

Claudio Barrelier, principal acusado de abusar y asesinar a Agostina Vega, declaró ante el fiscal de la causa, Raúl Garzón, luego de varias semanas de silencio. El imputado cambió de abogado y, tras reunirse con su nuevo defensor, Carlos Argüello, estuvo más de dos horas en los Tribunales y aportó nuevos detalles, según fuentes vinculadas a la investigación.

Al finalizar la audiencia, Garzón se limitó a decir que la declaración “fue un paso procesal más” y evitó anticipar si habrá nuevas medidas. El abogado defensor también se retiró sin hacer declaraciones. Fernanda Alaniz, representante del padre de Agostina, y Eduardo Medina Allende, defensor de Osvaldo Fassetta, expresaron su malestar porque, pese a que esperaban participar, no los dejaron intervenir en la indagatoria.

La hipótesis de Barrelier sobre la madre de Agostina

De acuerdo con fuentes de la investigación, Barrelier volvió a señalar a Melisa Heredia, madre de la víctima, y afirmó que la adolescente salió viva de la casa. El acusado sostuvo que “entregó a Agostina” por una deuda de Heredia, que estaría vinculada al narcomenudeo. Además, solicitó “un careo” con Fassetta, quien está detenido e imputado por encubrimiento agravado.

Antes de la declaración, también había expectativa por la posibilidad de que el imputado mencionara a personas que le hubieran ofrecido ayuda o prometido impunidad. Sin embargo, hasta el momento no trascendió que haya aportado información de ese tipo.

Una causa unificada por dos investigaciones

En los últimos días, Garzón informó que unificó los expedientes contra Barrelier. De este modo, la investigación por la privación ilegítima de la libertad y la tentativa de abuso sexual agravado ocurridas en 2025 quedó reunida con la causa por el femicidio de Agostina, ocurrido en 2026.

El fiscal sostuvo que, según las pruebas reunidas, Barrelier habría actuado solo en ambos casos, aunque no descartó que pudiera haber existido ayuda después de consumados los ataques. También afirmó: “Las pruebas me hacen descartar” que exista una red de trata detrás de los hechos y dijo que los elementos disponibles “tampoco indican vinculaciones con ajustes de cuentas o crímenes mafiosos”.

El fiscal aseguró que las pruebas complican al acusado

Garzón afirmó que la gravedad del caso requiere una respuesta inmediata y que nada demorará el avance de la investigación. Tras la ampliación de la indagatoria, se espera conocer si en los próximos días se disponen nuevas medidas relacionadas con la declaración.

Fuentes vinculadas al expediente manifestaron sorpresa por algunos de los señalamientos del acusado y consideraron que “no quiere quedar solo y busca arrastrar a otros mientras trata de salvar a algunos familiares”. Por su parte, el fiscal sostuvo que “las pruebas complican a Barrelier” y que “no existe ninguna chance de que quede libre de culpa y cargo”.