La mujer, de 22 años y madre de un nene de siete, era buscada desde hacía una semana. Por el caso detuvieron en Chaco a un vecino, quien habría reconocido su participación en el crimen.

Karina Cáceres, de 22 años, fue encontrada muerta dentro del pozo ciego de una vivienda de José C. Paz. La Justicia investiga el caso como un posible femicidio y detuvo a Ignacio Daniel González, de 35 años, quien habría reconocido ser el autor del crimen.

La joven era buscada desde hacía una semana. González, vecino de la víctima, había viajado a la provincia de Chaco y fue localizado en la ciudad de Charata. Allí se presentó espontáneamente en una comisaría, después de comunicarse con familiares, y presuntamente admitió que había asesinado a Cáceres y ocultado su cuerpo.

El hallazgo de Karina Cáceres en José C. Paz

El cuerpo fue encontrado en el pozo ciego de una casa situada sobre la calle Suecia al 4200, en el barrio Sol y Verde. Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron elementos que podrían ser relevantes para la causa, entre ellos ropa y la bicicleta de la víctima.

En el operativo también trabajó personal de Bomberos. Peritos confirmaron que el cuerpo de la joven estaba dentro del pozo. González será trasladado a la provincia de Buenos Aires para quedar a disposición de la investigación.

La búsqueda y las últimas imágenes de la joven

Cáceres era madre de un nene de siete años y era buscada desde el lunes 13 de julio. La denuncia por su desaparición habría sido presentada por su pareja, Ramón David Barrionuevo, quien dijo que la última vez que la vio fue después de una discusión entre ambos.

Barrionuevo aseguró que se fue a dormir y que, cuando despertó, Karina ya no estaba. El análisis de las cámaras de seguridad permitió reconstruir parte de los últimos movimientos de la joven: en una grabación se la ve cerca de las 6 de la mañana del día de su desaparición, en la zona de las calles Finlandia y Austria.

En las imágenes, difundidas el 18 de julio, Cáceres aparece acompañada por un hombre y llevando su bicicleta. Según la información incorporada a la causa, familiares del sospechoso lo reconocieron al ver la filmación.

La investigación por el crimen en José C. Paz

Los investigadores establecieron que González había viajado a Chaco el mismo lunes de la desaparición y que se presentó voluntariamente en una comisaría. La detención fue formalizada en esa provincia y en el expediente intervino la Unidad Funcional de Instrucción 25 de la Delegación Judicial San Martín.

La Justicia espera los resultados de la autopsia para determinar la mecánica de la muerte y avanzar en la causa. El expediente también incluye un episodio previo a la desaparición: Karina, Barrionuevo y un amigo de ambos, identificado como Víctor Sánchez, habían participado el sábado 11 de julio de festejos por el triunfo de la Selección argentina ante Suiza.

Durante esa madrugada, según la información incorporada a la investigación, se produjeron discusiones por celos mutuos.