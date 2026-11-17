El bombero voluntario fue sobreseído y recuperó la libertad tras ser detenido cerca del lugar donde se realizaría una misa del papa León XIV. En Instagram, negó haber tenido intención de atentar contra el Pontífice y contó su versión de los hechos.

Tomás Natenzon, el bombero voluntario detenido el 8 de noviembre en Palermo, publicó en Instagram un descargo sobre el operativo de seguridad por la visita del papa León XIV. "Siento que llegó el momento de contar mi historia con mis propias palabras", escribió al comienzo del mensaje.

El joven, de 25 años, fue detenido cerca del lugar donde al día siguiente se realizaría una misa del Pontífice. Recuperó la libertad el 14 de noviembre, después de que la jueza federal María Servini lo sobreseyera al considerar que "no tuvo la autonomía psíquica suficiente para comprender la criminalidad del hecho ni dirigir sus acciones".

El descargo del bombero detenido en Palermo

En su publicación, Natenzon relató que su nombre y su imagen circularon por todo el país tras el arresto. "Fui detenido en Palermo, cerca del escenario donde se desarrollaría la misa del papa León XIV. En cuestión de horas, mi nombre y mi imagen recorrieron los medios de comunicación de todo el país, presentándome como un supuesto infiltrado y vinculándome con posibles amenazas a la seguridad del Santo Padre", expresó.

El bombero explicó que pertenece al cuartel de Vuelta de Rocha y que trabaja en el área de telecomunicaciones. Afirmó que estuvo a cargo del diseño del sistema de comunicaciones utilizado para las actividades de la visita papal, un desarrollo que, según detalló, incluyó conectividad satelital Starlink y otras soluciones para coordinar el operativo.

"Mientras públicamente se construía una imagen de mí como un supuesto infiltrado, mi trabajo estaba relacionado precisamente con la infraestructura tecnológica de comunicaciones que hacía posible el funcionamiento del operativo de la visita papal. Nunca fui un terrorista, nunca tuve intención de atentar contra el Papa y nunca fui parte de ningún plan de esa naturaleza".

La investigación y el sobreseimiento de Tomás Natenzon

Durante la detención, Natenzon fue despedido de la empresa de comunicaciones para la que trabajaba. Desde ese empleo había participado en instalaciones de radio en edificios del Gobierno. Esa actividad explicaría la presencia de varios handies y equipos de comunicación en su domicilio, aunque Servini continuará investigando si tenía acceso a frecuencias de alta seguridad, como las del Congreso o la Quinta de Olivos.

En la investigación a cargo del fiscal Carlos Rívolo, se indicó que Natenzon tenía autorización para estar en la zona, pero que algunas conductas despertaron sospechas. Entre ellas, la presunta exhibición de una credencial falsificada como enlace papal. Al detenerlo, policías de la Ciudad señalaron que presentó una autorización de circulación que, al parecer, era auténtica. También les llamaron la atención las distintas credenciales de identificación y los cuatro equipos de comunicación que llevaba.

El bombero fue evaluado por peritos del Cuerpo Médico Forense, a partir de puntos planteados por la fiscalía y su defensor, Juan Manuel Dragani. El informe concluyó que podía comprender lo que sucedía, pero no la criminalidad de los hechos que se le atribuían. Por ese motivo, se dispuso una evaluación de un equipo interdisciplinario en el Hospital Borda, en el barrio de Barracas.

El mensaje de Natenzon tras recuperar la libertad

En el posteo, el joven sostuvo que quedó expuesto ante millones de personas y cuestionó el uso de términos como "arsenal", "infiltrado" y "amenaza". También describió días de angustia e incertidumbre, lejos de su familia y de su vida cotidiana, antes de que la Justicia ordenara su sobreseimiento y su libertad.

"Hoy quiero recuperar algo que considero fundamental: mi identidad, mi dignidad y mi buen nombre. No pretendo victimizarme ni alimentar una polémica. Simplemente creo que tengo derecho a contar quién soy, qué hago y qué fue lo que realmente ocurrió".

Natenzon cerró el mensaje con una promesa de ampliar su relato: "Próximamente más información". La publicación, acompañada por varias fotografías, fue musicalizada con "Anarquía en Buenos Aires", de Airbag.