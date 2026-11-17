Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 12:34 p. m. · 2 min de lectura

La Justicia dispuso la liberación de los siete futbolistas y un integrante del cuerpo técnico, que continúan imputados. La investigación sigue en curso y podrían aplicarse sanciones deportivas.

Los ocho integrantes de Ferro de Pico recuperaron la libertad el lunes por la tarde, pero continúan imputados por los graves incidentes en Ingeniero White.

Los siete futbolistas y un integrante del cuerpo técnico de Ferro Carril Oeste de General Pico que habían sido detenidos tras los violentos incidentes ocurridos durante el partido ante Huracán de Ingeniero White recuperaron la libertad este lunes 16 de noviembre, alrededor de las 15 horas, luego de permanecer más de 16 horas detenidos.

Durante la jornada fueron trasladados a la Fiscalía de Bahía Blanca, donde se realizaron las actuaciones judiciales correspondientes. Posteriormente, la Justicia dispuso que recuperaran la libertad, aunque los ocho continúan imputados y deberán responder por los hechos investigados.

Una eliminación que terminó en escándalo

Los incidentes ocurrieron durante el encuentro correspondiente al Torneo Regional Federal Amateur, en el que Ferro de General Pico cayó por 5 a 1 frente a Huracán de Ingeniero White y quedó eliminado de la competencia.

El conjunto pampeano había ganado 3 a 0 en el partido de ida, pero no logró sostener la ventaja.

La situación se descontroló después del quinto gol de Huracán, una jugada que generó fuertes protestas por una presunta posición adelantada.

A partir de ese momento se produjeron agresiones, corridas y enfrentamientos que obligaron a intervenir a la Policía.

De qué están acusados

Los ocho integrantes de la delegación pampeana fueron imputados por su presunta participación en hechos de violencia contra integrantes de la terna arbitral, agresiones a una efectiva policial, resistencia a la autoridad y daños materiales.

Entre los hechos investigados también se encuentran los destrozos denunciados en los vestuarios del estadio Bruno Lentini.

Los futbolistas involucrados son Lucas Leonel Lucero, Néstor Nicolás Trecco, Gonzalo Fausto Soria, Nicolás Camerlinckx, Marcos Darío Quiroz, Esteban Camerlinckx y Joaquín Sequeira.

También fue imputado Pablo Emilio Molina, integrante del cuerpo técnico.

Recuperaron la libertad, pero la causa continúa

Si bien los ocho integrantes de Ferro pudieron regresar a sus hogares después de recuperar la libertad el lunes por la tarde, esto no significa que hayan sido sobreseídos ni que las acusaciones hayan quedado sin efecto.

La investigación judicial continúa y deberá establecer las responsabilidades individuales de cada uno.

Además, podrían enfrentar sanciones vinculadas con la legislación que busca prevenir la violencia en los espectáculos deportivos.

Las posibles sanciones deportivas

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE) podría disponer restricciones para ingresar a estadios y otras medidas relacionadas con la participación en espectáculos deportivos.

Por su parte, el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal de AFA deberá evaluar los informes arbitrales y los hechos denunciados para determinar si corresponden sanciones a los jugadores, integrantes del cuerpo técnico o al propio club.

De esta manera, Ferro de General Pico enfrenta un escenario complicado que excede ampliamente la eliminación deportiva.

Lo que debía ser una definición futbolística terminó con ocho integrantes de su delegación detenidos, posteriormente liberados e imputados en una causa judicial que todavía tiene capítulos por resolverse.