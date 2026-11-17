Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 2 min de lectura

El principal acusado del crimen declaró durante más de dos horas ante el fiscal Raúl Garzón y sostuvo que la adolescente salió viva de la casa. También pidió un careo con Osvaldo Fassetta, imputado por encubrimiento.

Claudio Barrelier, principal acusado de abusar y asesinar a Agostina Vega, cambió de abogado y pidió declarar ante el fiscal de la causa después de varias semanas de silencio. La audiencia se realizó en los Tribunales, duró más de dos horas y contó con la presencia de su nuevo defensor, Carlos Argüello.

Al terminar, el fiscal Raúl Garzón se retiró sin brindar detalles sobre la declaración y señaló que “fue un paso procesal más”. Tampoco anticipó si habrá nuevas medidas en las próximas horas. El abogado de Barrelier no hizo declaraciones.

La abogada del padre de Agostina, Fernanda Alaniz, y Eduardo Medina Allende, defensor de Osvaldo Fassetta, cuestionaron que no les permitieran participar de la indagatoria. Ambos habían llegado a los Tribunales con expectativas por la presentación del acusado.

La hipótesis de Barrelier sobre la muerte de Agostina Vega

De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, Barrelier volvió a apuntar contra Melisa Heredia, madre de la víctima, y sostuvo que la adolescente salió con vida de la vivienda. Según la hipótesis que planteó, “entregó a Agostina” por una deuda de Heredia que estaría relacionada con el narcomenudeo.

Además, el acusado pidió que se realice “un careo” con Osvaldo Fassetta, quien está detenido e imputado por encubrimiento agravado. Antes de la audiencia también había expectativa sobre la posibilidad de que Barrelier identificara a personas que, según se especulaba, le ofrecieron ayuda o le prometieron impunidad. Hasta el momento, no trascendieron datos de ese tipo.

La investigación reúne dos expedientes contra Barrelier

Días antes, Garzón informó que unificó en una sola causa los expedientes contra Barrelier: uno por privación ilegítima de la libertad y tentativa de abuso sexual agravado, correspondiente a 2025, y otro por el femicidio de Agostina, ocurrido en 2026. El fiscal sostuvo que, según la investigación, Barrelier actuó solo en ambos casos, aunque pudo haber recibido ayuda después de los ataques.

Garzón también afirmó que “Las pruebas me hacen descartar” que exista una red de trata detrás de los ataques y señaló que esas pruebas “tampoco indican vinculaciones con ajustes de cuentas o crímenes mafiosos”. Además, aseguró que “la gravedad del caso necesita una respuesta inmediata” y que nada demorará el avance de la investigación.

Expectativa por nuevas medidas en la causa

Tras la ampliación de la indagatoria, la atención está puesta en posibles movimientos judiciales durante los próximos días. Fuentes de la investigación manifestaron sorpresa por algunas de las acusaciones y detalles aportados por el imputado, y consideraron que “no quiere quedar solo y busca arrastrar a otros mientras trata de salvar a algunos familiares”.

El fiscal reiteró que “las pruebas complican a Barrelier” y sostuvo que “no existe ninguna chance de que quede libre de culpa y cargo”. La investigación continuará para esclarecer los puntos pendientes de la causa por el crimen de Agostina Vega.