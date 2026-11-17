La mujer tenía 22 años y era madre de un nene de 7. Un hombre de 35 años fue detenido en Chaco y habría reconocido el crimen; la Justicia investiga el caso como un femicidio.

Karina Cáceres, de 22 años, fue encontrada muerta dentro del pozo ciego de una vivienda de José C. Paz. Por el hecho detuvieron a Ignacio Daniel González, de 35 años, quien habría reconocido ser el autor del crimen. La Justicia investiga el caso como un posible femicidio.

La joven era buscada desde hacía una semana. González, vecino de la víctima, había viajado a la provincia del Chaco y fue localizado en la ciudad de Charata. Allí se presentó espontáneamente en una comisaría, después de comunicarse con familiares, y presuntamente admitió que había asesinado a Cáceres y ocultado su cuerpo.

Hallazgo del cuerpo de Karina Cáceres en José C. Paz

El cuerpo fue encontrado en el pozo ciego de una vivienda ubicada sobre la calle Suecia al 4200, en el barrio Sol y Verde. Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron elementos que podrían ser relevantes para la causa, entre ellos ropa y la bicicleta de la víctima. También trabajaron en el lugar efectivos de Bomberos y peritos.

El detenido será trasladado a la provincia de Buenos Aires para quedar a disposición de la causa. La detención se formalizó en Chaco y en el expediente intervino la Unidad Funcional de Instrucción 25 de la Delegación Judicial San Martín.

Quién era la joven desaparecida en José C. Paz

Cáceres era madre de un nene de 7 años y era buscada desde el lunes 13 de julio. La denuncia por su desaparición habría sido presentada por su pareja, Ramón David Barrionuevo, quien dijo que la había visto por última vez después de una discusión entre ambos.

Barrionuevo sostuvo que se fue a dormir y que, cuando despertó, Karina ya no estaba. El análisis de las cámaras de seguridad permitió reconstruir parte de los últimos movimientos de la joven: en una filmación se la observa cerca de las 6 de la mañana del día de su desaparición, en la zona de las calles Finlandia y Austria.

La investigación por el crimen de Karina Cáceres

En las imágenes, Cáceres aparece acompañada por un hombre y lleva su bicicleta. Cuando el material se difundió, el 18 de julio, la familia del sospechoso lo reconoció. Los investigadores establecieron además que González había viajado a Chaco el mismo lunes en que desapareció la joven y que allí se presentó voluntariamente en una comisaría.

La causa espera los resultados de la autopsia para determinar cómo fue el asesinato y avanzar con la investigación. En el expediente también se incorporó información sobre las horas previas a la desaparición: el sábado 11 de julio, Karina, Barrionuevo y un amigo de ambos, identificado como Víctor Sánchez, participaron de festejos por el triunfo de la Selección argentina ante Suiza. Durante esa madrugada, según la información incorporada a la causa, hubo discusiones por celos mutuos.