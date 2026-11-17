Un llamado al 911 advirtió que matarían a personas inocentes si no liberaban al hijo de Esteban Alvarado. La Justicia lo acusa de organizar desde afuera de la cárcel la estructura criminal de su padre.

“Si no liberan a Santino, vamos a empezar a matar gente inocente. Esto va para el gobernador Pullaro, para todos los policías y para todos”. La amenaza llegó a la línea 911 de la Policía de Rosario el domingo a las 22.30. Un hombre llamó, transmitió el mensaje y cortó.

El destinatario de la advertencia sería Santino Alvarado, de 21 años, hijo de Esteban Lindor Alvarado, un capo narco preso en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza bajo un régimen de aislamiento. Para la Justicia Federal, el joven era el sucesor de su padre y su principal colaborador fuera de la cárcel.

Santino fue detenido el jueves 12 de noviembre. Al verse rodeado por efectivos de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico de la Policía Federal, intentó destruir su teléfono celular. Tras su captura se registraron amenazas de muerte que, por el historial de Alvarado, son tomadas con seriedad ante el temor de una represalia y de un nuevo recrudecimiento de la violencia en Rosario.

La investigación contra Santino Alvarado

El hijo mayor del capo fue arrestado en su casa de Funes, acusado de organizar la asociación ilícita que, según la investigación, su padre dirigía desde la cárcel. La causa sostiene que compró armas, participó de la logística de dos cargamentos de cocaína —uno de 430 kilos y otro de 300— y se desplazaba con un grupo de amigos que cumplía funciones de custodia.

Además, la pesquisa le atribuye el control de una flota de 12 vehículos registrados a nombre de testaferros. En los operativos también fueron detenidas otras diez personas, entre ellas María Fernanda Rojas, señalada como lugarteniente principal de Alvarado, y el abogado Claudio Tavella, condenado previamente a tres años de prisión por actuar como nexo entre el capo y su organización.

Al momento de la detención, Santino llevaba una camiseta de la selección de fútbol de Paraguay. Había viajado más de una vez a ese país, desde donde partían avionetas con cocaína de origen boliviano, de acuerdo con los datos de la investigación.

Las comunicaciones con el capo narco preso en Ezeiza

La investigación de la Procuraduría de Narcocriminalidad y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos sostiene que, entre junio de 2025 y octubre de 2026, Santino trianguló 82 comunicaciones para que su padre continuara transmitiendo órdenes a sus subordinados.

El joven había regresado de España y, según la pesquisa, se vinculó con Diego Gaona Gauto, hijo de un proveedor paraguayo de drogas. Con el respaldo de su padre, habría organizado dos embarques junto a otros integrantes de la estructura criminal.

El 10 de marzo, la Justicia frustró un intento de fuga de Esteban Lindor Alvarado del Complejo Penitenciario I de Ezeiza. El plan había sido preparado desde la cárcel mediante un celular y un reloj que ingresaron de forma ilegal.

El temor de Alvarado por su hijo Santino

En enero de 2024, antes de ser incorporado al sistema de Alto Riesgo, Alvarado habló sobre su hijo en una entrevista. Consultado por un supuesto intento de secuestro de Santino atribuido a la banda Los Monos, respondió: “Al principio no le di mucha bola al rumor. Pero después aparecieron las escuchas… Por suerte no pasó nada”.

Ante la pregunta sobre qué habría ocurrido si el secuestro se concretaba, contestó: “Calculo que me hubieran encontrado... Hubieran encontrado una parte de mí que ni yo quiero encontrar”. Alvarado también contó que eligió el nombre Santino por el primogénito de Don Corleone, personaje de la saga El Padrino. A su hijo menor lo llamó Vito, como el personaje interpretado por Marlon Brando, y dijo que había querido llamar Constanza a su hija.

En esa misma conversación recordó un episodio relacionado con los hermanos Rodrigo y Mariana Ortigala, a quienes acusaba de haberlo traicionado al acercarse a sus rivales. Dijo que había encargado arrojar la cabeza de un caballo en la casa de una funcionaria judicial, en alusión a una escena de El Padrino, pero que el ejecutor llevó una cabeza de perro y que luego baleó la vivienda. También afirmó: “En el juicio me disculpé por eso”.

Una conversación telefónica del 31 de enero de 2024 entre Alvarado y su entonces esposa, Rosa Capuano, expuso la preocupación de ambos por Santino. En el diálogo, ella le reprochó que le hubiera dado demasiado y planteó que debían mantenerse unidos para ayudarlo. Alvarado respondió que su hijo no había aprovechado las oportunidades y que debía manejarse por su cuenta.

En ese momento, Santino tenía 19 años y había publicado videos en los que aparecía en un polígono de España disparando una ametralladora. La detención de la semana pasada reavivó los temores que su madre había expresado en aquella conversación.